律師：高齡患者醫療訴訟不易、賠償受限

在華人社區，近年涉及高齡患者的醫療事故時有發生，許多家庭在面對突發併發症 、長期失能或照護困境時，常感到迷惘：若懷疑醫療疏失，是否能循法律途徑追究責任？高齡患者的案件與中壯年患者又有何不同？處理醫療糾紛案件逾20年的律師孫瀾濤表示，高齡患者的醫療事故在美國法律體系中面臨多重制度性限制。

他表示，許多家屬在遇到醫療意外後直覺認為「醫院一定有錯」，但醫療訴訟要成立，法律上必須證明醫療行為明顯偏離同業標準(standard of care)，而不是單純結果不理想。他說：「若同一地區80%的醫生在同樣情況下都會作出相同判斷，法院通常會認定醫療行為符合標準，即使最後發生不幸，也難以構成醫療過失。」

他指出，醫療行為本身具有專業變異度，而非精確科學。在這樣的框架下，家屬即使認為細節可疑，若缺乏明確證據證明偏離標準，案件就難以立案。

至於賠償金額，孫瀾濤指出，這高度依賴患者的工作能力、收入與預期餘命等要素，而高齡患者通常已無收入來源，法律上可認定的經濟損失相對有限。

此外，多數高齡患者長期依賴聯邦醫療保險 或聯邦醫療補助(俗稱紅藍卡 與白卡)接受治療。一旦訴訟勝訴，政府依規可主張政府留置權(government lien)，要求從賠償金中追回患者多年使用的醫療資源。孫瀾濤表示：「這代表即使打贏官司，家屬可能拿到的金額也比預期少得多。」

他表示，在實務中，高齡醫療糾紛最常呈現的情況是：家屬認為「一定哪裡出了問題」，但法律上卻難以證明醫療行為偏離標準；即使能立案，賠償額又因年齡因素受到壓縮，再加上政府留置權，使得案件的實際效益大幅降低。

孫瀾濤說，他理解家屬在事故後承受的情緒與困惑，但也希望社區能對制度本身有更清楚的認識。他強調，家屬依然有權利要求醫院提供資訊、釐清過程、尋求第二意見，並能向相關監管單位提出投訴，但同時需要認知醫療訴訟的結構門檻。