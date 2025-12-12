我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高

記者許君達／紐約報導
紐約市交通局提出曼哈頓堅尼路交通安全改造方案，計畫在華埠沿線削減兩條車道並擴展人行道空間。(記者許君達／攝影)
繼11月底在下城社區委員會聯合會議上陷入分歧後，紐約市交通局10日再度在華埠孔子大廈的曼哈頓第三社區委員會會議上介紹華埠堅尼路(Canal St.)交通安全改造方案。在排除了其他社區的聲音後，這項以縮減車輛用路空間為主旨的方案，受到來自華埠的大聲量反對。

方案提議在百老匯大道(Broadway)和伊利莎白街(Elizabeth St)之間的堅尼路路段上，雙向各縮減一條車道並將其改為人行道延伸部分，主要的反對聲音也來自這一提案；包括擴建安全島、增加限速攝像頭等措施基本未受非議。

反對聲音主要聚焦於兩個角度。以社區人士陳建閃(Thomas Chan)為代表的一派表示，華埠擁有大量診所和老年居民，他們看診和無障礙出行十分重要，如果把堅尼路上原有多被用於臨時停車的最外側車道及停車位取消，臨停車輛將被迫停在僅剩的行車道上，不僅起不到改善交通安全的作用，反而會增加壅堵及與之相伴的汙染。華埠居民和小商業者也表示，市府方案未考慮大量業者對裝卸貨物的需求。

以社區人士李卓勳(Jan Lee)為代表的一派則強調堅尼路當前最大的問題在於無證攤販。若僅拓寬人行道但不加強執法，無異於「邀請」更多攤販前來。

市交通局代表則表示，整治攤販超出了他們的職權範圍。交通局目前能獨立完成的，只有拓寬人行道以減少交通事故發生的機率。至於執法，他們一直與警方保持溝通，但最終只能由警察負責解決問題。

此外，社區人士李翠珊(Susan Lee)對市府的社區外展工作提出質疑。她表示，類似的宣講會以及前期調查全使用英文，翻譯服務效果不佳，導致很多華埠居民根本了解不到政策、亦沒機會發出自己的聲音。

支持改造的聲音亦存在。下城居民Austin Celestin呼籲當局盡快行動。第三社區委員會計畫最早將於明年1月對堅尼路改造方案表決。

對於華埠堅尼路改造方案，華埠社區普遍反對。(記者許君達／攝影)
華埠 紐約市 百老匯

上一則

涉走私輝達高端晶片 布碌崙華人被捕

下一則

北極氣旋來襲 周末今冬首場明顯降雪
