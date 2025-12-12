堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高

紐約市交通局提出曼哈頓堅尼路交通安全改造方案，計畫在華埠沿線削減兩條車道並擴展人行道空間。(記者許君達／攝影)

繼11月底在下城社區委員會聯合會議上陷入分歧後，紐約市 交通局10日再度在華埠 孔子大廈的曼哈頓第三社區委員會會議上介紹華埠堅尼路(Canal St.)交通安全改造方案。在排除了其他社區的聲音後，這項以縮減車輛用路空間為主旨的方案，受到來自華埠的大聲量反對。

方案提議在百老匯 大道(Broadway)和伊利莎白街(Elizabeth St)之間的堅尼路路段上，雙向各縮減一條車道並將其改為人行道延伸部分，主要的反對聲音也來自這一提案；包括擴建安全島、增加限速攝像頭等措施基本未受非議。

反對聲音主要聚焦於兩個角度。以社區人士陳建閃(Thomas Chan)為代表的一派表示，華埠擁有大量診所和老年居民，他們看診和無障礙出行十分重要，如果把堅尼路上原有多被用於臨時停車的最外側車道及停車位取消，臨停車輛將被迫停在僅剩的行車道上，不僅起不到改善交通安全的作用，反而會增加壅堵及與之相伴的汙染。華埠居民和小商業者也表示，市府方案未考慮大量業者對裝卸貨物的需求。

以社區人士李卓勳(Jan Lee)為代表的一派則強調堅尼路當前最大的問題在於無證攤販。若僅拓寬人行道但不加強執法，無異於「邀請」更多攤販前來。

市交通局代表則表示，整治攤販超出了他們的職權範圍。交通局目前能獨立完成的，只有拓寬人行道以減少交通事故發生的機率。至於執法，他們一直與警方保持溝通，但最終只能由警察負責解決問題。

此外，社區人士李翠珊(Susan Lee)對市府的社區外展工作提出質疑。她表示，類似的宣講會以及前期調查全使用英文，翻譯服務效果不佳，導致很多華埠居民根本了解不到政策、亦沒機會發出自己的聲音。