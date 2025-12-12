老租客賴租1年 法拉盛房東勝訴 法警強制執行搬離

法院10日派法警執行後，賴租的租客張麗搬離地下室。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 華人房東王志(化名)與一名居住地下室逾20年的老租客 張麗(化名)之間的租賃糾紛僵持近一年後，終於在10日獲得法院裁定強制執行。法警當天到場，要求張麗及其律師立即離開住處，長期拖延的問題終於出現轉折。

本報於8月曾詳細報導此案。當時王志指出，購屋後原計畫翻修自住，但張麗不願搬離、長期拖欠房租，還曾將地下室反鎖，使他無法進入，連電力公司更換天然氣 表都因此被迫延後。他當時坦言：「我真的很後悔買這個房子。原本只是想好好翻修，結果每天都活在壓力裡。」

四個月後，情況仍未改善。王志表示，張麗自2024年6月起停止支付房租，至今累計十餘個月，僅願意分擔部分燃氣費，其餘水電與設備使用費均拒付。張麗多次口頭承諾會搬，但始終未兌現；第一次房屋法庭聆訊時，她也未到場，使程序再度延後。王志說，「她每次都說會搬，但始終都沒有行動。不走法院程序，她就能再拖幾個月」。

王志透露，過去數月他兩度發現張麗試圖將地下室轉租。他的家人上前阻止後，她才作罷。他說，「她不付房租還想租給別人，這不是一般的糾紛，是毫無道德底線」。王志也表示，張麗的子女皆有穩定工作，且有房產，但她仍持續拖延，試圖爭取更長時間免費居住。

過去一年，王志一家生活深受攪擾。張麗經常邀請親友在地下室打麻將至深夜，甚至有外人持鑰匙自由進出；她還在門內加裝門栓，使王志無法進入地下室，也導致天然氣表更換多次延期，甚至收到罰單。「我每天都要提心吊膽，怕她又帶人來住、怕她又在裡面做什麼。」他說，「我的工作、家庭、精神狀況都因此被拖垮了」。

10日，法院派庭警執行後，張麗總算搬離地下室。王志說：「這一天的到來拖了一年，我真的未想到還能等到。」對於不得不走到強制執行這一步，他無奈地表示，「我一直想平和處理，但事實證明，不能只相信租客的口頭承諾。你若相信一次，她就能再拖三個月」。