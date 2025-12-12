賓州按摩店賣淫案 4華女被撤控2遣返

賓州約克郡針對四間按摩店的性交易調查，法院文件顯示，原本共有七名被告被起訴，其中郭琪已在今年6月被遣返中國。圖為同樣涉案的郭琪母親董敏。(取自康伯蘭郡地區檢察官辦公室)

賓州約克郡針對四間按摩店的性交易調查，法院文件顯示，原本共有七名被告被起訴，其中四名華裔女子的案件已於11月21日至12月3日由地方檢察官辦公室提出撤案並獲法官批准，其中一人已在今年6月被遣返 中國，另一人則已收到聯邦移民 與海關執法局(ICE )的遣返程序通知。

趙先瓊(Xianqiong Zhao，音譯，下同)被撤銷指控，原因在法院文件中以「不予追訴」(nolle prosequi)記載，未附更多說明。背後的原因可能與移民執法行動相關。ICE證實，居住在法拉盛的38歲趙先瓊已於6月28日被遣返回中國。她在俄亥俄州遭逮捕後被移交給移民局，在遣返令生效後無法再出庭，因此約克郡方面對她的指控被撤銷。

另一名被告33歲的郭琪在康默蘭郡另一起按摩店案件中認罪後，引起移民局注意。ICE於6月向她發出遣返程序通知，表示她在州案件刑期結束後將被無保釋拘留以等待遣返聽證。她在約克郡本案中的控罪則於11月26日被撤銷。

另兩人居住紐約皇后區，法院文件未顯示移民局是否對她們採取行動。其律師表示，警方雖訪談了一些聲稱在按摩店接受性服務的顧客，但這些顧客並未指認兩名當事人，因此檢方最終撤案。

其餘三名被告則於去年12月至今年1月間分別透過認罪協議結案，包括郭琪之母董敏(Min Dong)、林曉(Xiao LIn)與曾銀梅(Yinmei Zeng)。三人承認在按摩店營運或協助往來中扮演角色，法院分別判處居家監禁、緩刑或服刑時間相等處分。

根據調查資料，約克郡地方檢察官辦公室於2023年3月至9月期間，對四間按摩店進行監控、訪談、財務調查與多次搜索，查扣帳本、文件、銀行資料與營運紀錄。康默蘭郡警方也自2018年起調查與此案相關的按摩店。2023年8月31日，兩郡警方同步執行搜索令並收集證據，之後陸續提出多項起訴。

隨著趙先瓊被遣返、郭琪面臨遣返程序，其餘兩人案件在11月底至12月初相繼撤銷，至此本案中未結的四項指控均已終止。