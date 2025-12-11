以「白蛇傳」為靈感 實驗性原創話劇「青白」12日起紐約上演

以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演。(「青白」劇組提供)

以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演。共同打造該劇的年輕創作者Tara寜婕以及何楚寧9日接受本報專訪，表示這部作品並非傳統意義上的「重述」或「改編」，而是抽取中國經典傳說及其精神內核，與現代表達、肢體劇場與哲學命題相碰撞，試圖探討中國故事在異國他鄉，還能以什麼方式被重新點燃，並帶給觀眾不一樣的火花。

Tara寜婕身兼導演、編劇與小青的共同扮演者，將「青白」視為一次「抽空時代與國界」的創作。她說，「白蛇傳」的某些角色帶著跨越文化的普世原型，即使剝離特定時空，這些生命仍能成立。在此次的改寫之中，角色既保留原始情緒，也賦予清晰的成長線，再以當代劇場語彙重新投射。白蛇因此成為了一個追求的過程中重新定義自我的女性，帶著逃避與游移之態的「書生」許仙，也有了在關鍵時刻努力負起責任的複雜性。

以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演，共同打造該劇的年輕創作者Tara寜婕(右)以及何楚寧(左)9日接受本報專訪。(「青白」劇組提供)

Tara寜婕畢業於紐約大學 帝勢藝術學院下屬「實驗劇場組」(Experimental Theatre Wing)，此前曾推出多部實驗劇集。她也提到，該劇已在耶魯及布朗大學演出，最後場的紐約為則首次面向城市觀眾，並特別融合專業舞蹈，表達語言無法承載的能量、情緒、以及從蛇到人的形變。

在此劇中擔任編劇及白蛇一角的何楚寧則補充，原作中經常被視為「追隨者」的小青，此次則以主體姿態站在舞台中央，成為一個會質問、反抗以及猶豫的挑戰者。她說，自己對於小青的探索更偏向存在主義：面對西西弗斯式的輪迴與既定宿命，小青是否願意用全新的方式去嘗試突破？而在與白蛇的關係中，她究竟是應該介入他人的命運，還是尊重他人的選擇？

何楚寧現為耶魯大學 大四學生，此前曾參演中國電視劇及大量校園劇場，此番則為她首次出演大型劇目。她表示，她主修的計算機科學與藝術史兩門學科，雖看似迥異，卻都在提供理解世界的工具與角度，也使得她在劇本研讀與角色的創作之中，更深層次地挖掘故事及其內涵。

「青白」將於12日(周五)至14日(周日)在藝術表演劇場HERE Arts Center。地址為曼哈頓 第六大道145號。紐約場次演出由閃光劇場(SpArkling Theatre Studio)、Asian Artist and Acticities Hub以及HERE Arts Center聯合推出。更多訊息，請移步該劇官方Instagram帳號qingbai_innocence查詢。