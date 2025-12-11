我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

以「白蛇傳」為靈感 實驗性原創話劇「青白」12日起紐約上演

記者鄭怡嫣╱紐約報導
以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演。(「青白」劇組提供)
以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演。(「青白」劇組提供)

以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演。共同打造該劇的年輕創作者Tara寜婕以及何楚寧9日接受本報專訪，表示這部作品並非傳統意義上的「重述」或「改編」，而是抽取中國經典傳說及其精神內核，與現代表達、肢體劇場與哲學命題相碰撞，試圖探討中國故事在異國他鄉，還能以什麼方式被重新點燃，並帶給觀眾不一樣的火花。

以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上...
以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演。(「青白」劇組提供)

Tara寜婕身兼導演、編劇與小青的共同扮演者，將「青白」視為一次「抽空時代與國界」的創作。她說，「白蛇傳」的某些角色帶著跨越文化的普世原型，即使剝離特定時空，這些生命仍能成立。在此次的改寫之中，角色既保留原始情緒，也賦予清晰的成長線，再以當代劇場語彙重新投射。白蛇因此成為了一個追求的過程中重新定義自我的女性，帶著逃避與游移之態的「書生」許仙，也有了在關鍵時刻努力負起責任的複雜性。

以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上...
以家喻戶曉的「白蛇傳」為靈感，實驗性原創話劇「青白」將於12日至14日間在紐約上演，共同打造該劇的年輕創作者Tara寜婕(右)以及何楚寧(左)9日接受本報專訪。(「青白」劇組提供)

Tara寜婕畢業於紐約大學帝勢藝術學院下屬「實驗劇場組」(Experimental Theatre Wing)，此前曾推出多部實驗劇集。她也提到，該劇已在耶魯及布朗大學演出，最後場的紐約為則首次面向城市觀眾，並特別融合專業舞蹈，表達語言無法承載的能量、情緒、以及從蛇到人的形變。

在此劇中擔任編劇及白蛇一角的何楚寧則補充，原作中經常被視為「追隨者」的小青，此次則以主體姿態站在舞台中央，成為一個會質問、反抗以及猶豫的挑戰者。她說，自己對於小青的探索更偏向存在主義：面對西西弗斯式的輪迴與既定宿命，小青是否願意用全新的方式去嘗試突破？而在與白蛇的關係中，她究竟是應該介入他人的命運，還是尊重他人的選擇？

何楚寧現為耶魯大學大四學生，此前曾參演中國電視劇及大量校園劇場，此番則為她首次出演大型劇目。她表示，她主修的計算機科學與藝術史兩門學科，雖看似迥異，卻都在提供理解世界的工具與角度，也使得她在劇本研讀與角色的創作之中，更深層次地挖掘故事及其內涵。

「青白」將於12日(周五)至14日(周日)在藝術表演劇場HERE Arts Center。地址為曼哈頓第六大道145號。紐約場次演出由閃光劇場(SpArkling Theatre Studio)、Asian Artist and Acticities Hub以及HERE Arts Center聯合推出。更多訊息，請移步該劇官方Instagram帳號qingbai_innocence查詢。

耶魯大學 曼哈頓 紐約大學

上一則

小頸新世界超市聖誕元旦雙節狂歡 酬賓活動暖心登場

下一則

紐約樂清同鄉會成立6周年 新團隊就任
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處
紐約進入流感季 周增80%… 無保險 哪裡打免費疫苗？

紐約進入流感季 周增80%… 無保險 哪裡打免費疫苗？
孫雯、胡驍案 檢方結案陳詞提出非法當外國代理人、洗錢等6項指控

孫雯、胡驍案 檢方結案陳詞提出非法當外國代理人、洗錢等6項指控
紐約生存手冊／擅自砍公有樹 最高罰萬元 還可能負刑責

紐約生存手冊／擅自砍公有樹 最高罰萬元 還可能負刑責

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
34歲台灣網紅鍾佩雲的吃霸王案件，揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點的現象。(取自Instagram)

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

2025-12-03 14:04
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺