曼哈頓中城第五大道12/14部分封路 變身步行街

記者許君達／紐約報導
曼哈頓第五大道12月14日(周日)將舉辦年度「假日開放街道」活動，當日中午12時至下午6時之間，中城部分路段將禁止車輛駛入。(第五大道聯盟提供)
曼哈頓第五大道12月14日(周日)將舉辦年度「假日開放街道」活動，當日中午12時至下午6時之間，中城部分路段將禁止車輛駛入。(第五大道聯盟提供)

聖誕節將至，曼哈頓第五大道14日(周日)將舉辦「假日開放街道」活動(Holiday Open Streets)，屆時中城部分路段將封閉交通。

根據市交通局發布的通告，開放街道活動將在12月14日中午12時至晚6時間舉行。活動期間，第五大道48街至57街之間路段將作為主要場地，49街至56街位於第五大道和第六大道之間的路段將作為行人專用緩衝區，上述路段將在活動期間完全禁止車輛通行。此外，從即日起至明年1月4日間，曼哈頓西49街和西50街每天上午11時至次日凌晨1時封閉交通，供前往第五大道、洛克菲勒中心等地參觀的遊客步行。交通局建議計畫14日開車進入曼哈頓的駕駛在當日早8時至晚8時間重新規畫路線，盡量避開封閉和壅塞路段。

第五大道協會(Fifth Avenue Association)主席平卡爾(Edward Pincar Jr.)說，年度「假日開放街道」是第五大道每年聖誕節前的傳統活動，深受紐約市民和全球遊客歡迎。活動期間，第五大道將變身步行街，為遊客提供購物攤位、現場音樂表演、沈浸式快閃店以及節慶特色櫥窗展示等活動。

