美東僑生歲末聯歡 近百嘉賓齊聚

美東僑生聯誼會2025年歲末聯歡晚會於紐約華僑文教中心熱鬧登場，近百位歷屆僑生及僑界人士齊聚一堂。（記者戴慈慧／攝影）

中華民國 美東僑生聯誼會2025年歲末聯歡晚會於日前在紐約華僑文教中心登場，近百位歷屆僑生與僑界人士齊聚一堂。雖然紐約天氣嚴寒，現場仍座無虛席。

晚會由江子傑會長致詞揭開序幕。江會長感謝僑生社群多年支持，使聯誼會得以持續推動獎學金、僑生交流等重要工作。他並感謝僑教中心的長期協助，讓年末聚會成為旅美僑生年度最期待的活動之一。

紐約僑務中心主任王怡如致詞表示，這是她首次參加美東僑生聯歡晚會，對僑生之間跨世代的深厚情誼印象深刻。她指出，僑委會70年來已在全球培育逾17萬名僑生，許多人在美國立足成就非凡，也是台灣最珍貴的「軟實力」。

王主任並簡介目前僑委會對僑生的多項支持措施，包括各類獎助學金、工讀金、僑生專班補助等。其中，她特別提到即將公布的 「頂尖僑生獎學金」，提供成績優異、赴台留學的海外學子極具吸引力的高額補助，四年最高可超過百萬元台幣(合2萬2000美元)。她表示，這項政策旨在協助學生無後顧之憂投入學業，並鼓勵更多海外青年赴台深造，親身體驗台灣安全、多元且具競爭力的教育環境。

會中也安排餐敘、聯誼與大合照時間，學長姐們互相分享近況，氣氛融洽。

美東僑生聯誼會自1980年代成立以來，一直是旅美僑生的重要平台，致力凝聚僑生力量並促進跨世代交流。今年晚會溫馨熱鬧，再次展現僑生社群深厚的人脈網絡與對台灣的持續關懷。