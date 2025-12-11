紐約樂清同鄉會成立6周年 新團隊就任

紐約樂清同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行成立六周年慶典暨第四屆理事會就職典禮，吸引逾700名鄉親與嘉賓出席，共同見證新一屆會務團隊就任。(記者高雲兒／攝影)

中國駐紐約總領館領僑處副主任李德到場致賀，肯定同鄉會六年來在社區公益、鄉親服務與文化傳承方面的努力。國會議員孟昭文、州眾議員 金兌錫、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等民意代表也到場，讚揚同鄉會在華社中發揮的重要作用並頒發獎狀。紐約州長、紐約市 長及多位郡市官員也以賀信或代表到場表達祝賀。家鄉福建省樂清市人民政府並以視頻致意。國際貨幣基金組織前秘書長、同鄉會特別顧問林建海也出席。

典禮上，卸任會長葉勝成回顧任內工作，感謝鄉親及理事會的通力合作。他表示，同鄉會成立六年來快速發展，靠的是全體鄉親共同付出。新任會長宋豫淼表示，樂清人在紐約約有6000人，分布於各行各業，新一屆理事會將延續歷任會長基礎，團結鄉親、服務社區，並推動同鄉會進一步成長。

法國樂清同鄉會、天津樂清商會、廣東佛山樂清商會與紐約樂清同鄉會並在現場締結友好社團，為未來跨地域合作奠定基礎。