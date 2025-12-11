我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

紐約樂清同鄉會成立6周年 新團隊就任

記者高雲兒／紐約報導
紐約樂清同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行成立六周年慶典暨第四屆理事會就職典禮，吸引逾700名鄉親與嘉賓出席，共同見證新一屆會務團隊就任。(記者高雲兒／攝影)
紐約樂清同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行成立六周年慶典暨第四屆理事會就職典禮，吸引逾700名鄉親與嘉賓出席，共同見證新一屆會務團隊就任。(記者高雲兒／攝影)

紐約樂清同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行成立六周年慶典暨第四屆理事會就職典禮，吸引逾700名鄉親與嘉賓出席，共同見證新一屆會務團隊就任。

中國駐紐約總領館領僑處副主任李德到場致賀，肯定同鄉會六年來在社區公益、鄉親服務與文化傳承方面的努力。國會議員孟昭文、州眾議員金兌錫、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等民意代表也到場，讚揚同鄉會在華社中發揮的重要作用並頒發獎狀。紐約州長、紐約市長及多位郡市官員也以賀信或代表到場表達祝賀。家鄉福建省樂清市人民政府並以視頻致意。國際貨幣基金組織前秘書長、同鄉會特別顧問林建海也出席。

典禮上，卸任會長葉勝成回顧任內工作，感謝鄉親及理事會的通力合作。他表示，同鄉會成立六年來快速發展，靠的是全體鄉親共同付出。新任會長宋豫淼表示，樂清人在紐約約有6000人，分布於各行各業，新一屆理事會將延續歷任會長基礎，團結鄉親、服務社區，並推動同鄉會進一步成長。

法國樂清同鄉會、天津樂清商會、廣東佛山樂清商會與紐約樂清同鄉會並在現場締結友好社團，為未來跨地域合作奠定基礎。

以「白蛇傳」為靈感 實驗性原創話劇「青白」12日起紐約上演

美東僑生歲末聯歡 近百嘉賓齊聚
紐約州參議員劉醇逸暨紐約市消防局 日前合辦消防知識講座 美國聯協公益會特別贊助

孟昭文爭取85萬 整修長者公寓外牆

劉醇逸服務航安 獲頒「年度檢查飛行員」　

州參議員劉醇逸獲授「年度檢查飛行員」榮譽　

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

