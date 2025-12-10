曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
今年的聖誕樹來自新罕布夏，高達25呎，且加上底座的高度為30呎，為「華埠地區最高的聖誕樹」。(記者曹馨元／攝影)
今年的聖誕樹來自新罕布夏，高達25呎，且加上底座的高度為30呎，為「華埠地區最高的聖誕樹」。(記者曹馨元／攝影)

聖誕節將至，曼哈頓華埠孔子大廈於9日晚舉辦聖誕樹亮燈儀式；這一延續數十年的傳統，不僅象徵著節日的喜悅和團聚，也展現社區的團結與活力，吸引多位民選官員和社區成員到場同樂。

孔子大廈副董事長于金山表示，孔子大廈聖誕樹點燈儀式始於2002年，當時為九一一事件之後的第一年，便希望藉點燈活動振奮士氣。而今年的聖誕樹來自新罕布夏(New Hampshire)，高達25呎，且加上底座的高度為30呎，為「華埠地區最高的聖誕樹」。在儀式開始前，孔廈員工還將庭院中的橡樹、長青樹和柏樹都掛上燈飾，營造出璀璨奪目的光芒。

此外，于金山還特地為來賓介紹了觀眾席中的孔廈居民、105歲人瑞李婆婆。于金山說，孔廈是名副其實的長壽村，還有比李婆婆更年長的居民，「我們到場的還有五歲小朋友，年齡足足差100歲」，這也更讓象徵團聚的佳節更有意義。

聖誕節將至，曼哈頓華埠孔子大廈於9日晚舉辦聖誕樹亮燈儀式。(記者曹馨元／攝影)
聖誕節將至,曼哈頓華埠孔子大廈於9日晚舉辦聖誕樹亮燈儀式。(記者曹馨元／攝影)

亮燈儀式首由中華海外宣導會李牧師祝禱，為所有到場人士致以節日祝福。隨後，華埠兒童培護中心的小朋友載歌載舞，贏得觀眾掌聲不斷，中華海外宣導會姐妹合唱團的數十位長者也帶來歌聲，增添節日氣氛。

華埠兒童培謢中心的小朋友載歌載舞，贏得觀眾掌聲不斷。(記者曹馨元／攝影)
華埠兒童培謢中心的小朋友載歌載舞,贏得觀眾掌聲不斷。(記者曹馨元／攝影)

孔子大廈董事長梅犖生表示，聖誕是每年一度的重要節日，象徵愛和希望，因此點亮儀式不僅是慶祝節日的傳統，也代表著社區的團結與和諧共處，希望全體居民安居樂業、在新一年一切順利。

紐約州議員李榮恩(Grace Lee)說，她在今年的州預算中為孔廈爭取削減稅額達50%，也意味著有18萬5000元節省下來的稅錢可以用於幫扶孔廈居民，尤其是一眾長者。同時到場的還有市議員馬泰(Chris Marte)、民主黨第65B選區領袖王鏑、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)代表、中華公所代表等人，一同見證節日的歡樂。

希望象徵？加薩戰爭2年多來 伯利恆聖誕樹首點燈

法拉盛聖誕樹點燈 大雨澆不熄熱情 25年來成冬季重要儀式

紐約洛克菲勒中心聖誕樹亮燈 華裔歌手林冰獻唱

紐約洛克菲勒聖誕樹點燈 冰島華裔歌手林冰獻唱

