快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

紐約生存手冊／暴雨致淹水頻發 小商家如何自救？

記者曹馨元／紐約報導
市環保局近期聯合市小商業服務局舉辦防洪準備里民會議，派發防洪工具包，以助商戶面對潛在隱患。(記者曹馨元／攝影)
市環保局近期聯合市小商業服務局舉辦防洪準備里民會議，派發防洪工具包，以助商戶面對潛在隱患。(記者曹馨元／攝影)

由於氣候變遷紐約市近年來已見證遠超以往的降雨量，而因市內排水系統無法適應逐年增加的平均降雨，愈發頻繁出現的污水倒灌、嚴重淹水讓眾多小商家受災。市環保局(DEP)聯合市小商業服務局(SBS)日前舉辦防洪準備里民會議，派發防洪工具包，以助商戶面對潛在隱患。

如何第一時間獲得警報？

市民可下載紐約市官方警報「Notify NYC」的手機應用程式，在第一時間獲得緊急警報。此外，專家也建議民眾可在普通天氣預報應用程式中關注降雨量，每小時降雨量若超過1.5吋時則應警惕。若物業有地下室，業主可以在此安裝一個洪水警報器，以防營業時應接不暇而無法第一時間了解地下室淹水情況。

暴雨來襲，居民該如何預防淹水？

若物業所處地勢低窪、曾出現過淹水，業主可以在暴雨來襲前於門前、車庫前、地下室窗戶口等進水處，放置防洪屏障；這類屏障有較強蓄水力、可折疊收納及重複使用，有淹水隱患的業主可以採買以備不時之需。若物業曾出現過污水倒灌，業主可以用排水塞先堵住馬桶、浴室、洗手池等出水口。

此外，污水泵可以幫助業主在出現淹水時有效率地將污水抽出。而專家也懇請市民在出現洪澇風險之時，暫時不要洗澡、沖水等，因額外污水負擔恐對排水系統造成挑戰。曾經歷嚴重淹水的業主亦可考慮購買「美國水資源公司」(American Water Resources)保險，其每月約20元的服務包括水管保固等。

市府有何給予小商家的資源？

若小商家處於易淹水區域，在符合營業滿一年、年收入不超過1700萬元的條件下，小商家有望獲得市府一對一的風險評估計畫。將有專家檢視物業的實體位置、商業運作及保險需求，並量身提供建議，降低物業財產面臨災害的風險。

參與該計畫的業者可獲得最高5000元補助，用於支付建議措施的相關費用，或購買特定類型的防災設備，例如上述提及的防洪屏障等。業者可訪問nyc.gov/businessprep獲得更多信息或申請參與計畫。

紐約市 保險 氣候變遷

上一則

曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈

下一則

聯邦砍科研經費 砍斷人才鏈
