曼哈頓華埠金街100號 將建900戶可負擔房

記者許君達／紐約報導
市府宣布，曼哈頓下城金街100號住房開發項目已選定承包商，將在這處原為市府辦公樓的地塊上建設3700個住房單元，其中至少900套為可負擔住房。(市經濟發展局提供)

市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布，已敲定曼哈頓下城金街(Gold Street)100號住宅化改造工程的承包商，預計完工後能創造約3700個住宅單元，其中至少900個單元為可負擔住宅。這意味著，曼哈頓華埠周邊將迎來數十年來數量最大的一次住宅投放。

金街100號是一棟九層的辦公樓，位於曼哈頓的布碌崙(布魯克林)大橋南側，緊鄰華埠和下東城等華人聚居區，原為市住房保護與發展局(HPD)總部，樓內還擁有耆英老人中心等社區服務機構。大樓建於1960年代，設施多已陳舊，預計維修成本高達2億元，因而市府在今年早些時候宣布，將出售該地塊，並將其分區變更為住宅，以便開發住房項目。

根據市府與最新選定的合作開發商GFP地產公司(GFP Real Estate)簽署的合約，該公司將在金街100號地塊內開發約3700戶混合收入住宅，其中25%的單位將設置為永久性可負擔住房，即超過900套。此外，開發商還應依約在建築內建設一處4萬平方呎的公共開放空間、一座現代化公眾健身中心，並負責維護，還要在建築內為老人中心的回遷預留空間。而對於遷出的住房局，市府將利用出讓土地的收入，為該部門另尋地址開發新辦公場所。

GFP公司專攻紐約本地開發項目，現已在曼哈頓金融區開發了2500戶住宅單位，並正在承建全美最大的辦公樓轉住宅項目水街(Water Street)25號。本次公告發出後，開發團隊隨即將進入金街100號，開始進行盡職調查和環評等前期工作，本建案預計在2027年通過統一土地使用審查程序(ULURP)認證。

自從1970年代孔子大廈建成後，曼哈頓主要華人社區周邊就再未新增過大批量的可負擔住房項目。該區市議員馬泰(Christopher Marte)對金街項目表示歡迎。他表示，住房開發項目的可負擔性始終是社區的首要考量。

曼哈頓 華埠 老人中心

台灣護士參訪紐約公立醫院 交流特殊病原體照護

孫雯、胡驍案 檢方結案陳詞提出非法當外國代理人、洗錢等6項指控
