法拉盛荷莉公民組織 年末社區同歡 互致祝福

代表皇后區法拉盛的市議員黃敏儀到法拉盛荷莉公民組織年度節慶聚會現場送祝福。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 荷莉公民組織(Holly Civic Association)日前在聖瑪麗教堂禮堂(St. Mary Nativity Church Auditorium)舉辦年度節慶聚會，吸引上百名居民、地方官員與社區代表出席，共同慶祝假期、交流社區議題。現場氣氛溫馨熱鬧，居民一同享用餐點、互致祝福。

荷莉公民組織主席溫特斯(Denise Winters)在活動中介紹團體歷史。她表示，該組織成立至今已有20年，名稱取自社區的荷莉大道，長期在法拉盛協助居民處理日常民生問題，包括協調交通、道路、治安等需求。「如果居民遇到困難，可以打電話給我們，我們會協助聯繫市府部門，例如交通局、運輸署，或協助與轄區警局溝通。」溫特斯說。

她補充說，她與董事會成員同時擔任市警109分局社區委員會成員，與警局長期合作。「我們歡迎新居民加入，與我們一起讓社區變得更好」。

活動也邀請多位民選官員及社區代表到場，包括皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、法拉盛市議員黃敏儀，以及109分局社區聯絡官黃凌欽等人參與。

皇后區區長理查茲在活動中總結本區近期的重要發展，包括疫情後失業率大幅下降、JFK與花旗球場周邊建設帶來約3萬個就業機會，以及將啟動閒置50多年的綠點(Greenport)地塊重建，規畫退伍軍人住宅與可負擔購屋單位，協助年輕人實現置業夢。他也提到，皇后區已投入近4億元改善醫療與教育設施，並成功爭取資金在牙買加醫院打造全區首座癌症 中心，讓居民未來無需離區就能接受優質治療。