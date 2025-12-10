我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

法拉盛荷莉公民組織 年末社區同歡 互致祝福

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
代表皇后區法拉盛的市議員黃敏儀到法拉盛荷莉公民組織年度節慶聚會現場送祝福。(記者高雲兒／攝影)
代表皇后區法拉盛的市議員黃敏儀到法拉盛荷莉公民組織年度節慶聚會現場送祝福。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛荷莉公民組織(Holly Civic Association)日前在聖瑪麗教堂禮堂(St. Mary Nativity Church Auditorium)舉辦年度節慶聚會，吸引上百名居民、地方官員與社區代表出席，共同慶祝假期、交流社區議題。現場氣氛溫馨熱鬧，居民一同享用餐點、互致祝福。

荷莉公民組織主席溫特斯(Denise Winters)在活動中介紹團體歷史。她表示，該組織成立至今已有20年，名稱取自社區的荷莉大道，長期在法拉盛協助居民處理日常民生問題，包括協調交通、道路、治安等需求。「如果居民遇到困難，可以打電話給我們，我們會協助聯繫市府部門，例如交通局、運輸署，或協助與轄區警局溝通。」溫特斯說。

她補充說，她與董事會成員同時擔任市警109分局社區委員會成員，與警局長期合作。「我們歡迎新居民加入，與我們一起讓社區變得更好」。

活動也邀請多位民選官員及社區代表到場，包括皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、法拉盛市議員黃敏儀，以及109分局社區聯絡官黃凌欽等人參與。

皇后區區長理查茲在活動中總結本區近期的重要發展，包括疫情後失業率大幅下降、JFK與花旗球場周邊建設帶來約3萬個就業機會，以及將啟動閒置50多年的綠點(Greenport)地塊重建，規畫退伍軍人住宅與可負擔購屋單位，協助年輕人實現置業夢。他也提到，皇后區已投入近4億元改善醫療與教育設施，並成功爭取資金在牙買加醫院打造全區首座癌症中心，讓居民未來無需離區就能接受優質治療。

荷莉公民組織表示，未來將持續舉辦社區活動並擴大服務範圍，希望吸引更多居民參與，推動更緊密的社區連結。溫特斯說，「我們一直在這裡，為大家提供協助」。

皇后區法拉盛荷莉公民組織(Holly Civic Association)於6日...
皇后區法拉盛荷莉公民組織(Holly Civic Association)於6日在聖瑪麗教堂禮堂(St. Mary Nativity Church Auditorium)舉辦年度節慶聚會。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 法拉盛 癌症

上一則

威徹斯特郡Scarsdale學區 教師薪資冠紐約州

下一則

曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

健康篩檢、醫保諮詢…健保論壇周六法拉盛登場 免費參加 還有抽獎

健康篩檢、醫保諮詢…健保論壇周六法拉盛登場 免費參加 還有抽獎
1個月被逮2次 紐約法拉盛華男假身分買勞力士 涉多項詐欺

1個月被逮2次 紐約法拉盛華男假身分買勞力士 涉多項詐欺
紐約客談╱奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛

紐約客談╱奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛
法拉盛聖誕樹點燈 大雨澆不熄熱情 25年來成冬季重要儀式

法拉盛聖誕樹點燈 大雨澆不熄熱情 25年來成冬季重要儀式

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
34歲台灣網紅鍾佩雲的吃霸王案件，揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點的現象。(取自Instagram)

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

2025-12-03 14:04
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元