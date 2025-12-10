2026世界盃決賽 紐約大都會人壽球場開踢

我的頻道

記者許君達／紐約報導
2026年世界盃分組抽籤完畢，根據賽程，紐約／新澤西的大都會人壽球場將承辦五場小組賽、兩場淘汰賽和7月19日的總決賽。巴西、法國、德國、英格蘭、挪威五支強隊將在小組賽階段亮相紐約。(路透)
根據國際足聯(FIFA)7日公布的2026年美加墨世界盃分組賽總計16個賽場的日程安排，位於紐約／新澤西都會區的大都會人壽球場(MetLife Stadium)將承辦五場小組賽，巴西、法國、德國、英格蘭和挪威五支強隊將在此亮相。此後，本屆世界盃的總決賽也會在紐約／新澤西舉行。

本屆世界盃共有48支球隊參加，在美加墨三國的16個場地共舉行104場比賽，紐約／新澤西的大都會人壽球場將承辦其中的八場比賽，其中有五場是小組賽：

東部時間6月13日晚6時，曾五次奪冠的傳統強隊巴西隊將對陣上屆世界盃第四名摩洛哥隊；

6月16日下午3時，在此前兩屆世界盃分獲冠亞軍的法國隊將對陣塞內加爾；

6月22日晚8時，擁有如今最當紅球星哈蘭德(Erling Braut Haaland)的挪威隊將對陣塞內加爾；

6月25日下午4時，曾四獲世界盃的德國隊將對陣厄瓜多；

6月27日下午5時，歐洲勁旅英格蘭隊將對陣巴拿馬。

小組賽結束後，大都會人壽球場還將承辦一場32強比賽、一場16強比賽，以及將在7月19日舉辦的總決賽，見證新冠軍加冕。

世界盃門票預售今年9月已開始，球迷須先在FIFA官網報名抽籤，抽中者方可獲得購票機會。在小組賽籤位落定後，針對特定場次的抽籤將從12月11日(周四)開始，紐約球迷如欲在家門口觀賽，屆時可選定場次參加抽籤。未能中籤者，也可改選其他非熱門場次，或在FIFA官網查詢其他渠道。

由於紐約市內土地資源有限，現不具備符合世界盃標準的專業足球場，因此紐約與新澤西兩州以聯名的方式為符合大賽標準的大都會人壽球場申辦承接本屆世界盃的比賽。

能容納超過8萬名觀眾的大都會人壽球場位於新澤西州東盧瑟福(East Rutherford)，距離曼哈頓直線距離不足10哩，屬於紐約都會圈範圍內。

比賽期間，新澤西運輸局(NJ Transit)的通勤鐵路會開行前往球場的專門車次，球迷可從曼哈頓賓州車站(Penn Station)乘火車、或從航港局汽車站(Port Authority Bus Terminal)乘坐公車前往。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞,探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法,歡迎收聽「紐約客談」>>>

