立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

黑石集團擬4.25億出售法拉盛天景購物中心

記者戴慈慧／紐約報導
全球大型投資機構黑石集團(Blackstone)準備出售位於皇后區法拉盛的天景購物中心(The Shops at Skyview)。(本報檔案照)
全球大型投資機構黑石集團(Blackstone)準備出售位於皇后區法拉盛的天景購物中心(The Shops at Skyview)。(本報檔案照)

全球大型投資機構黑石集團(Blackstone)已與買方達成合約，準備出售位於皇后區法拉盛的天景購物中心(The Shops at Skyview)，成交價約4億2500萬元。

據彭博社(Bloomberg)報導，此案買家為TPG Inc. 與Acadia Realty Trust組成的合資企業。天景購物中心位於法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)，面積約55萬5000平方呎，是一座結合購物、住宅與醫療空間的大型綜合開發案的一部分。其中包含超過1000戶住宅與醫療辦公設施，是北皇后區居民採買生活必需品的重要據點。

黑石集團於2015年左右買下天景，此次轉手被市場視為該公司近年調整資產布局的一部分。報導指出，黑石近期陸續出售部分商業資產，包括波士頓的辦公大樓，與此同時也在曼哈頓中城等地購入其他辦公投資。此次出售天景，反映其持續優化投資組合的策略。

新買家尚未公開未來規畫，但市場分析普遍認為，兩家機構過去在零售不動產上的操作較靈活，可能調整商場租戶組合或經營布局，以因應零售市場持續變動的情況。天景近年逐步增加娛樂與家庭導向型態的店家，顯示該商場不再僅依賴傳統零售，也更重視體驗式消費。

對法拉盛居民與華裔社區而言，此消息格外受到關注。天景商場是區內為數不多的中大型現代購物中心之一，包含超市、大型連鎖店與停車設施，對許多家庭與移民居民具有高度依賴性。因此，新業主是否調整租金結構、是否增減大型零售品牌、以及對華裔社區常用店家的影響，都是接下來值得持續觀察的焦點。

法拉盛 皇后區 華裔

