我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放

記者許君達／紐約報導
谷歌因壟斷安卓應用程式市場認賠7億元，紐約州用戶最早明年5月起可收到賠償金。(美聯社)
谷歌因壟斷安卓應用程式市場認賠7億元，紐約州用戶最早明年5月起可收到賠償金。(美聯社)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日發布消費者提示說，紐約州部分Google Play用戶即日起將陸續收到通知，告知其有資格收到一筆來自谷歌(Google)的賠償金，其中絕大部分收到通知的用戶無需任何操作，賠償金有望從明年5月起發放。

賠償金來自一起由全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維爾京群島檢察長在2021年聯合發起的針對科技巨頭谷歌的訴訟，訴狀指谷歌長期以來非法壟斷安卓(Android)操作系統內的應用程式發售和應用內支付處理業務，利用壟斷地位向消費者收取高達30%的手續費，涉嫌壓制競爭且損害消費者權益。2023年12月，谷歌與原告方達成和解，同意支付總計7億元的賠償金。賠償範圍為2016年8月至2023年9月間曾在Google Play應用商店內消費的安卓用戶。

目前，谷歌已完成了6億3000萬元的賠償金支付，而法院定於明年4月30日舉行聽證會審理這項和解協議。待協議被法庭批准後，賠償金即可開始向用戶發放。

詹樂霞提示紐約州安卓用戶，谷歌已從12月2日起向符合理賠資格的用戶發出介紹索賠程序的通知，接受和解協議並願意領取賠償金的用戶通常無需進行任何操作，待明年5月起賠償金自動發放即可。發放將通過PayPal和Venmo進行，用戶與Google Play商店綁定的電郵或手機號碼將收到來自PayPal或Venmo的入帳通知，未綁定兩者的用戶，將可能需要登記一個擁有PayPal/Venmo帳戶綁定的電郵地址或手機號碼。如果不願綁定，或已綁定但未如期收到賠償金，亦可在和解基金網站https://reurl.cc/3bXLQR上登記個人信息。

有資格接受賠償金的用戶如果對和解協議有異議，或不願接受和解賠償金並欲自行對谷歌提起訴訟，須在2026年2月19日前向法庭提交書面異議書或排除理賠申請。

谷歌 Google 紐約州

上一則

孟昭文辦聽證會 各大學、研究機構談STEM研究經費被砍影響

下一則

孫雯胡驍案 庭審第14天 孫母作證：家中、銀行現金非來自女兒
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞
綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告
亞平會感恩節宴會 詹樂霞等同樂

亞平會感恩節宴會 詹樂霞等同樂
「司法部任命檢察官無效」 聯邦法官撤柯米、詹樂霞案

「司法部任命檢察官無效」 聯邦法官撤柯米、詹樂霞案

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？