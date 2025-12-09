谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放

谷歌因壟斷安卓應用程式市場認賠7億元，紐約州用戶最早明年5月起可收到賠償金。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)近日發布消費者提示說，紐約州部分Google Play用戶即日起將陸續收到通知，告知其有資格收到一筆來自谷歌 (Google)的賠償金，其中絕大部分收到通知的用戶無需任何操作，賠償金有望從明年5月起發放。

賠償金來自一起由全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維爾京群島檢察長在2021年聯合發起的針對科技巨頭谷歌的訴訟，訴狀指谷歌長期以來非法壟斷安卓(Android)操作系統內的應用程式發售和應用內支付處理業務，利用壟斷地位向消費者收取高達30%的手續費，涉嫌壓制競爭且損害消費者權益。2023年12月，谷歌與原告方達成和解，同意支付總計7億元的賠償金。賠償範圍為2016年8月至2023年9月間曾在Google Play應用商店內消費的安卓用戶。

目前，谷歌已完成了6億3000萬元的賠償金支付，而法院定於明年4月30日舉行聽證會審理這項和解協議。待協議被法庭批准後，賠償金即可開始向用戶發放。

詹樂霞提示紐約州安卓用戶，谷歌已從12月2日起向符合理賠資格的用戶發出介紹索賠程序的通知，接受和解協議並願意領取賠償金的用戶通常無需進行任何操作，待明年5月起賠償金自動發放即可。發放將通過PayPal和Venmo進行，用戶與Google Play商店綁定的電郵或手機號碼將收到來自PayPal或Venmo的入帳通知，未綁定兩者的用戶，將可能需要登記一個擁有PayPal/Venmo帳戶綁定的電郵地址或手機號碼。如果不願綁定，或已綁定但未如期收到賠償金，亦可在和解基金網站https://reurl.cc/3bXLQR上登記個人信息。

有資格接受賠償金的用戶如果對和解協議有異議，或不願接受和解賠償金並欲自行對谷歌提起訴訟，須在2026年2月19日前向法庭提交書面異議書或排除理賠申請。