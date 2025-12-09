下任紐約市教育總監 羅莫斯有競爭者

曼達尼上任紐約市長後的市教育總監人選仍未敲定，現任教育總監羅莫斯(中)已表達希望留任。(取自市長辦公室)

候任紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)即將於數周內就任，但其任內一項重大教育人事案，即市教育總監 任命仍懸而未決。多名教育界重量級人物已浮上檯面，現任市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)則於日前公開表示希望留任。

在與紐約每日新聞報的專訪中，羅莫斯表示若有機會將很樂意繼續留任。「還有很多工作需要完成，」羅莫斯強調，自己擔任過紐約市教育系統內的幾乎每個職務，「且作為一名六年級學生的母親，我也能親身體驗系統的運作」。

羅莫斯也說，她與曼達尼在保護移民學生權益、提升家長參與度以及幫扶無家可歸學生等議題上理念相同；「如果有機會，我期待推行計畫，包括優化現有計畫，也可能創建新的方案，以推進我們共同的議程」。

據多方消息人士透露，曼達尼的團隊已向教育過渡委員會徵詢任命建議，但對外保持低調，並要求委員避免與媒體交流。

目前，多位人選已被傳為可能候選人，其中包括前市長白思豪(Bill de Blasio)時期的教育總監波特(Meisha Ross Porter)。作為首位非洲裔女性局長，波特曾推動教育公平、參與改革資優課程；其理念與多數追求資優教育的華人家長較不同。

而同為可能人選之一的也有前紐約州副教育廳長英凡特格林(Angélica Infante-Green)。她關注弱勢學生，熟悉英語學習者教育及雙語課程，也因成功降低學生曠課率而獲關注；不過，她曾支持特許學校，與曼達尼政策立場有所差異。

此外，支持教育融合、學校合併的曼哈頓第三學區主管薩謬思(Kamar Samuels)，現任丹佛公校主管馬雷羅(Alex Marrero)及市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)均在可能的候選名單之列。

曼達尼此前曾表示，對於是否留任羅莫斯持開放態度；已有家長團體呼籲將其留任，羅莫斯也獲得教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)的支持。