州府「元旦健行」 州立公園等117景點免停車費

快訊

記者范航瑜／紐約報導
元旦健行始於1992年的麻州，現已成為全美50州共同舉辦的活動。除官方活動外，紐約州多數公共土地在元旦及整個冬季皆向民眾開放。(記者范航瑜╱攝影)
元旦健行始於1992年的麻州，現已成為全美50州共同舉辦的活動。除官方活動外，紐約州多數公共土地在元旦及整個冬季皆向民眾開放。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布舉行第15屆元旦健行活動，呼籲民眾在2026年1月1日(周四)參加「元旦健行」(First Day Hike)活動。州民可在這天在全州各地的州立公園、歷史地點、自然區、運河步道、環境教育中心等117個地點短途健行，還會有專業人員帶領，且無須支付停車費。

本屆活動由州公園、休閒與歷史保護廳，州環境保護廳(DEC)以及紐約州運河公司舉辦。為了減輕節日期間開支，州立公園等場地將於1月1日免收停車費。今年共有超過125條健行路線。大部分健行皆屬初階、適合親子，路程視地點與步道狀況而定，多介於一至五哩。

對於華人民眾，「元旦健行」提供了多個交通相對便利的州立公園。皇后區的龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)提供河岸步道和曼哈頓景觀，是市區短途健行的好去處；布碌崙(布魯克林)的雪莉奇曉姆州立公園(Shirley Chisholm State Park)面積廣闊，擁有多條步道與觀景平台，適合家庭與初學者。

史泰登島的黏土坑州立公園(Clay Pit Ponds State Park)雖稍遠，但自然環境完整，適合短程郊遊；而長島的貝斯佩奇州立公園(Bethpage State Park)和漢普斯特德湖州立公園(Hempstead Lake State Park)從法拉盛開車約30至40分鐘，提供湖泊與多樣步道，方便喜歡戶外活動的民眾。

元旦健行始於1992年的麻州，現已成為全美50州共同舉辦的活動。除官方活動外，紐約州多數公共土地在元旦及整個冬季皆向民眾開放。許多元旦健行將由州有土地的管理和守護人員等合作夥伴領隊舉行，屆時還會有持牌專業嚮導帶領多場健行活動，提供民眾更多戶外體驗與教育機會。

州立公園 紐約州 長島

跨世代亞裔同志先鋒齊聚456畫廊 探討身分認同
