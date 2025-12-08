華僑文教中心講座 拆解最新詐騙術

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
紐約華僑文教中心舉辦防詐講座，駐紐約台北經濟文化辦事處法務秘書賴奕辰向僑胞講解最新詐騙手法與防範觀念。(記者戴慈慧／攝影)
紐約華僑文教中心舉辦防詐講座，駐紐約台北經濟文化辦事處法務秘書賴奕辰向僑胞講解最新詐騙手法與防範觀念。(記者戴慈慧／攝影)

紐約華僑文教中心近日舉辦防詐騙講座，吸引許多僑胞自動自發前來聆聽。主講人、駐紐約台北經濟文化辦事處法務秘書賴奕辰以大量真實案例，向大家拆解詐騙集團的「套路」。

賴奕辰指出，現在的詐騙早已不是過去那種語氣生硬、錯字連篇的版本，而是發展成一套完整且專業的犯罪產業。詐騙集團通常分工明確，一組人負責「騙」，另一組負責「洗錢」。前者透過電話、社群平台、視訊等方式操控受害者情緒；後者則用加密貨幣、跳帳手法或假公司掩護金流，讓錢一旦匯出去就難以追回。

講座整理了多種近年最常見的詐騙，包括假親友假裝受困、假投資群組拉人入群、假包裹通知要求補費、假租屋網站吸金，甚至假冒政府或銀行單位要求提供帳戶資料。這些手法在社區中屢見不鮮，有些受害者甚至是在一通電話、一封簡訊之間，就被騙走辛苦錢。

最讓民眾震驚的，是關於AI深偽(Deepfake)的詐騙說明。賴奕辰提醒，現在的AI已經可以在幾秒鐘內生成與本人極度相似的聲音或影像，有些受害者甚至真的在「視訊」中看到像親友的人向自己求救，卻完全不知道那其實是合成影像。他坦言，AI讓詐騙進入「全新戰場」，如果民眾的警覺不提升，很可能一不小心就落入陷阱。

面對這些眼花撩亂的詐騙手法，賴奕辰也教民眾如何自保。他說，詐騙通常都有共同特徵，只要掌握幾個重點，就能大幅降低受害風險。例如：凡是承諾「高報酬、零風險」，十之八九是假投資；只要對方催促「現在、立刻、馬上」做決定，就是想讓你來不及思考；只要有人叫你提供驗證碼、密碼、帳戶資料，全都要立刻拒絕；如果對方阻止你告訴家人，那一定有問題。

講座最後也提醒大家，「防詐五招」一定要記住：遇到可疑訊息先停下來、想一想是否合理、查證官方資料、該拒絕的要勇敢拒絕，再必要時向警方或官方單位報案。賴奕辰強調，只要願意多查、多問、多確認，就能保住自己的辛苦錢，也能避免身邊的家人受害。

防詐講座活動結束後，講者與華僑文教中心代表及與會僑胞合影留念。(記者戴慈慧／攝影...
防詐講座活動結束後，講者與華僑文教中心代表及與會僑胞合影留念。(記者戴慈慧／攝影)

