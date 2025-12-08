我的頻道

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

皇后區海域獲准建天然氣管線 地方反彈

記者戴慈慧╱紐約報導
皇后區寧靜的海岸線未來可能迎來重大變化。州府通過的天然氣管線計畫將從新澤西延伸至此，引起社區與環保團體關注。(圖取自紐約市公園局官網)
紐約州環境保護部(DEC)日前批准由能源公司Williams Companies提出、延宕多年的「東北供應增強天然氣管線計畫」(Northeast Supply Enhancement Pipeline)，允許其在皇后區外海興建水下天然氣輸送管線。此決定立即引發環保團體與地方官員強烈反彈，候任紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)也公開表態反對。

這條爭議多年的管線，全長約23.5哩，其中17哩位於紐約水域，將從新澤西海岸延伸至拉瓜迪亞機場(LaGuardia)外海。能源公司表示，工程預計耗資數十億元，完工後可強化紐約市與長島地區的天然氣供應，並在建設期間創造數千個就業機會。

不過，反對聲浪同樣強烈。環保團體警告，鋪設管線勢必擾動海床沉積物，釋放過去累積的重金屬與毒素，恐汙染紐約港水域。更重要的是，施工區域為鱘魚、冬鰈魚及蛤蜊等物種的棲息地，長期可能破壞生態鏈。若未來發生天然氣外洩或爆炸，也將威脅沿岸社區與海灘安全。

紐約環保倡議組織(Environmental Advocates NY)副主任那朵(Katherine Nadeau)指出：「州政府的決定是對過去承諾的倒退。」另一個環保聯盟Sane Energy Project也批評，州府在沒有充分公眾聽證的情況下通過項目，是能源業利益凌駕環境正義的又一例子。

根據州文件，DEC要求業者支付約2350萬元作為監管與環境緩解基金，用於獨立監測施工、水質保護與生態復育。不過反對人士認為，這筆金額遠不足以彌補潛在破壞。

曼達尼也在社群平台上發文批評，強調他「一貫反對這條管線」，並表示新市府將密切監督州政府的能源決策。

州長霍楚(Kathy Hochul)則為此辯護，表示批准案是「確保能源穩定供應」的一環。她指出，紐約冬季天然氣需求高漲，政府必須採取「全方位能源策略」，同時推動再生能源與維持現有供應。

此案自2017年首次提出以來，曾三度被州府駁回。如今重啟並獲准施工。環保人士表示，他們將尋求法律手段阻止項目開工。

天然氣 曼達尼 紐約市

上一則

Never Alone國際動物救援組織攜手APartnership助力韓國救援犬尋找新家

下一則

憂醫保費上漲 霍楚再度否決「悲痛家庭法」
