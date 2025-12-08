布碌崙租金逼近歷史新高 漲幅達通膨2倍

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙租金逼近歷史新高，漲幅驚人。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙租金逼近歷史新高，漲幅驚人。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)租客持續承受租金壓力，布碌崙空置房源的租金開價在今秋創下史上第三高紀錄，每平方呎的租金也同步攀升，雖然房源庫存有所增加，但新簽租約數量卻呈下滑趨勢。

今年10月布碌崙平均月租達4340元，年增幅達8.5%；中位數租金攀升至3850元，較去年同期增長6.9%。最具指標性的是，根據Miller Samuel公司的評估師米勒(Jonathan Miller)為德愛地產(Douglas Elliman)編製的10月租賃市場報告，布碌崙每平方呎租金年增6.7%至61.51元。這些漲幅都超過9月3%通膨率的兩倍。

兩房公寓的租金漲幅最為驚人，中位數租金比2024年10月的3750元飆升13.3%，達到4250元。

豪華公寓被定義為位於市場租金價格前10%的公寓，這類公寓的中位數租金較去年同期上漲了12.5%，達每月7850元。現有建築中尚存的優惠租金公寓，其中位數要價租金為3750元，比去年同期增長7.3%。值得注意的是，新開發項目的租金保持穩定，今年和去年的中位數租金均維持在4500元的水平。新開發項目的租賃量占10月整體市場的16.1%，較2024年同期的15.4%有所提升。

米勒指出，布碌崙租金漲幅持續領先通膨，增幅約為通膨率的兩倍，此趨勢與紐約市其他各區相呼應。「約30%的租賃交易出現競價戰，即租客出價高於房東要價，雖未創紀錄，但價格與市場緊俏態勢仍持續」，米勒指出，「我們原來預計，自8月起微幅下行的房貸利率能緩解租賃市場壓力，但實際效果甚微」。

米勒說，報告中最令人意外的部分是豪宅公寓租賃市場的增長，這與高端銷售市場的強勁表現同步發生。在通常情況下，當高端市場銷售旺盛時，豪宅租賃市場的增長會相對放緩。「如今情況恰恰相反，無論是銷售還是租賃市場，高端領域都表現強勁。我認為這反映了華爾街今年預期將創紀錄的薪酬水平，去年就是這種情況。科技產業表現亮眼，高薪職位已連續數年蓬勃發展，這股熱潮正持續推升房地產市場中高端市場的行情」。

租金 布碌崙 租客

