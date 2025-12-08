我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

曼哈頓東河停車場 將改設戶外健身區

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓東河一處為市府所有的停車場，過去一直為紐約大學作私人停車場使用，但近期將被市府改造為戶外健身場。(截自谷歌地圖)
曼哈頓東河一處為市府所有的停車場，過去一直為紐約大學作私人停車場使用，但近期將被市府改造為戶外健身場。(截自谷歌地圖)

位於曼哈頓東河一處為市府所有的停車場，過去一直為紐約大學(NYU)作私人停車場使用；但據最新規畫，市公園局與市經濟發展公司(EDC)計畫將該土地改造為臨時的戶外健身場，預計在明年春天開放使用。

根據市府資料，該停車場至少在1991年就啟用，可容納70輛車，而紐約大學過去每個月向市府支付9492元的租金，租下這處位於第34街盡頭的停車場；EDC表示，收回該土地的行動始於數年前，將改造為臨時的公共開放空間，設置健身器材與長椅，整體改造費用約為110萬元，預計明年春天起開放。

市公園局局長羅莎(Iris Rodriguez-Rosa)表示，這塊用地將從使用不足的空間蛻變成「充滿活力的濱水休閒目的地」；她也強調，推動全市各地建設更多的公共開放空間，是當局的首要目標之一，「像這樣的計畫，展示了合作的力量，讓我們能重新想像城市公共空間，讓所有人都能享受其中。」

EDC發言人則表示，目前尚未有針對該地的永久使用計畫，若要設立永久性公共空間，仍需克服一些實際挑戰。

由於該停車場鄰近直升機停機坪，現場常瀰漫著噴射燃料味，直升機起降也造成巨大噪音；

盡管如此，自上月汽車撤離後，民眾便紛紛湧入該空間釣魚和休息，人潮相較以往多了起來，變得熱鬧。

在東河地區長大的曼哈頓市議員鮑爾斯(Keith Powers)表示，幾乎從未看過該地不是停車場的樣子，但聽聞要被改建成戶外空間，感嘆這將是很大的轉變；他認為該計畫是實現東河更完善願景的重要一步，未來這一帶有望成為能與哈德遜河綠道(Hudson River Greenway)媲美的人氣濱水空間，「我們會持續推動綠道向南延伸，但在此之前，就先讓現有空間發揮更好的用途吧。」

曼哈頓 紐約大學 租金

上一則

憂醫保費上漲 霍楚再度否決「悲痛家庭法」

下一則

布碌崙租金逼近歷史新高 漲幅達通膨2倍
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓下東城爆仇恨犯罪 男毆打2女逃逸

曼哈頓下東城爆仇恨犯罪 男毆打2女逃逸
F、M線下周起調換行駛路線 改善曼哈頓皇后區通勤

F、M線下周起調換行駛路線 改善曼哈頓皇后區通勤
曼哈頓地鐵上點燃熟睡乘客褲子後逃離 嫌犯遭通緝

曼哈頓地鐵上點燃熟睡乘客褲子後逃離 嫌犯遭通緝
大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人