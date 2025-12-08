曼哈頓東河停車場 將改設戶外健身區

曼哈頓東河一處為市府所有的停車場，過去一直為紐約大學作私人停車場使用，但近期將被市府改造為戶外健身場。(截自谷歌地圖)

位於曼哈頓 東河一處為市府所有的停車場，過去一直為紐約大學 (NYU)作私人停車場使用；但據最新規畫，市公園局與市經濟發展公司(EDC)計畫將該土地改造為臨時的戶外健身場，預計在明年春天開放使用。

根據市府資料，該停車場至少在1991年就啟用，可容納70輛車，而紐約大學過去每個月向市府支付9492元的租金 ，租下這處位於第34街盡頭的停車場；EDC表示，收回該土地的行動始於數年前，將改造為臨時的公共開放空間，設置健身器材與長椅，整體改造費用約為110萬元，預計明年春天起開放。

市公園局局長羅莎(Iris Rodriguez-Rosa)表示，這塊用地將從使用不足的空間蛻變成「充滿活力的濱水休閒目的地」；她也強調，推動全市各地建設更多的公共開放空間，是當局的首要目標之一，「像這樣的計畫，展示了合作的力量，讓我們能重新想像城市公共空間，讓所有人都能享受其中。」

EDC發言人則表示，目前尚未有針對該地的永久使用計畫，若要設立永久性公共空間，仍需克服一些實際挑戰。

由於該停車場鄰近直升機停機坪，現場常瀰漫著噴射燃料味，直升機起降也造成巨大噪音；

盡管如此，自上月汽車撤離後，民眾便紛紛湧入該空間釣魚和休息，人潮相較以往多了起來，變得熱鬧。

在東河地區長大的曼哈頓市議員鮑爾斯(Keith Powers)表示，幾乎從未看過該地不是停車場的樣子，但聽聞要被改建成戶外空間，感嘆這將是很大的轉變；他認為該計畫是實現東河更完善願景的重要一步，未來這一帶有望成為能與哈德遜河綠道(Hudson River Greenway)媲美的人氣濱水空間，「我們會持續推動綠道向南延伸，但在此之前，就先讓現有空間發揮更好的用途吧。」