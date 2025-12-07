延後嬰兒B肝接種 紐約州醫師不認同

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
聯邦疫苗諮詢委員會近日提出新建議，主張大多數新生兒不必在出生當天接種B型肝炎(hepatitis B)疫苗，而可延後到兩個月大再施打。這項變動在全美引發討論，紐約州多名兒科醫師更直言，新做法可能降低嬰兒的防護力，增加感染風險。

長島科恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)兒科部副主任費根(David Fagan)表示，出生當天的第一劑B型肝炎疫苗，是過去30多年預防兒童感染的重要關卡，「延後施打，孩子就多了兩個月的空窗期，這會讓原本可以避免的感染有機會發生。對某些孩子來說，感染B型肝炎甚至可能造成致命的併發症。」

B型肝炎病毒是會影響肝臟的病毒，感染後可能造成急性發炎，也可能變成慢性疾病。根據紐約州衛生廳資料，州內多地仍持續出現新病例，顯示病毒並未完全遠離社區，專家因此認為，在風險仍然存在的情況下，延後接種並不妥當。

自1991年起，美國疾病管制與預防中心(CDC)免疫諮詢委員會一直建議所有新生兒在出生當天接種第一劑疫苗，理由是可防止因母親檢測偽陰性、延遲檢測或產後感染，讓嬰兒暴露在風險中。如今委員會取消這項做法，只要求母親檢測呈陽性或未檢測的嬰兒必須即日接種，其餘孩子則改為兩個月大開始施打。委員會成員表示，新生兒感染風險低，並希望針對疫苗安全性做更多研究。

但紐約州兒科傳染病專家克里洛夫(Leonard Krilov)不同意這樣的理由，「沒有任何證據顯示應該延後兩個月。這支疫苗安全有效，也從未被認為有問題。」他擔心這項新建議可能讓部分家長遲疑，甚至推遲孩子整體的疫苗接種時程。

雖紐約州目前沒有跟進修改政策，仍建議新生兒在出生後施打第一劑，但州與聯邦之間不同步的訊息，恐讓家長更困惑。

州衛生廳指出，大部分嬰兒期感染B型肝炎的孩子會變成慢性帶原者，未來成年後有約四分之一可能因肝硬化、肝癌等問題而喪命。多位專家提醒，即使現在看不出結果，但負面影響可能在20年、30年後才逐漸浮現水面，甚至認為那將是一顆「會在未來引爆的無聲炸彈。」

