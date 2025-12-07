市府砸3000萬 改善史島公園等設施

市長亞當斯4日宣布，將投入近3000萬元的經費，用以升級史泰登島的多個公共空間。(取自市府官網)

市長亞當斯 (Eric Adams)和史泰登島 區長塞拉(Vito Fossella)4日宣布，將投入近3000萬元的經費，用以升級當地的布魯明戴爾公園(Bloomingdale Park)遊樂場、溫港文化中心植物園 (Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)、以及史泰登島動物園等公共空間，改善當地居民的生活品質；該經費來自先前通過的2026年市府財政預算，曾被亞當斯稱作是「有史以來最棒的預算」。

布魯明戴爾公園遊樂場的維修工作由市公園局主導，工程包括更換全新遊樂器材、戲水設施、圍欄、安裝照明、以及電力與供水系統的升級，並搭配新的景觀設計；不久前該公園也已進行為成人增加健身器材、球場、遮陽設施等改善工作，而此次再翻新將會使該公園變成更充滿活力的遊憩空間，新一輪的設計預計在明年春季展開，設計前將舉辦公聽會，讓居民分享意見。

溫港文化中心植物園則將獲得650萬元經費，用於推動83英畝園區及其文化單位的重要基礎設施升級工程，以提升安全性、能源效率與訪客體驗；維修計畫也將使園區的一棟重要建築物實現現代化更新，強調空間利用與租賃收益功能。

位於溫港文化中心植物園的多個機構也分別獲得資金，其中史泰登島博物館將進行擴建，把目前空置的B棟樓改成先進的STEAM教育中心、並增設自然歷史收藏與展覽空間、實驗教室，以及咖啡廳；諾布海事館(Noble Maritime Collection)則將汰換冷卻與空調系統，史泰登島動物園將建置全新的互動教育中心，讓孩童與訪客以感官主題體驗人與動物的感知世界。

「紐約市的公共空間極為珍貴，不論在哪裡、在哪個區，我們都珍惜每一寸土地。」亞當斯說道，此次的維修和擴建項目，將提升史泰登島的公共空間，給當地居民帶來更好的居住環境，「讓我們離打造一座最適合養家育兒的城市，更進一步。」