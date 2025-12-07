華男盜身分、信用卡詐欺買勞力士 面臨數項重罪指控

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛一名華裔男子日前在康州涉嫌盜刷被逮捕。(路透)
康州格林威治(Greenwich)警方於11月底逮捕一名來自紐約法拉盛華人男子，指其涉嫌多起身分盜用、信用卡詐欺與盜刷行為。警方表示，該名嫌犯在過去一個月內第二次在當地落網，目前面臨多項重罪指控。

格林威治警方指出，42歲法拉盛男子陳曉兵(Xiaobing Chen，姓名皆音譯)於11月26日在布里奇波特拘留中心(Bridgeport Correctional Center)被警方依逮捕令拘提。本次指控與今年9月12日的一起案件相關，警方稱陳嫌當時疑似持偽造身分證件與多張信用卡，企圖在格林威治大道(Greenwich Avenue)上一家店鋪購買一只勞力士名表。

這是警方在11月第二次逮捕陳曉兵，11月21日，他曾在格林威治大道多家店鋪試圖購買三部iPhone手機，並以「感應支付」(tap-to-pay)方式刷多張載有他人個資的信用卡與銀行卡。警方當時指出，陳男的作案模式與近年活躍於該區域內、涉及身分盜用與信用卡詐騙的「華裔有組織犯罪集團」 (Chinese Organized Criminal Groups, COCGs)手法相符。

警方表示，陳曉兵此次被捕後，面臨多項重罪指控，包括共謀犯下一級身分盜用罪、兩項共謀犯下二級竊盜罪、共謀支付卡盜竊，以及兩項使用已被撤銷信用卡進行超過500元消費的罪名。此外，他還被控兩項共謀非法使用或收受非法信用卡，以及兩項共謀刑事冒充罪。警方指出，這些指控反映嫌犯涉及多重詐欺與身分盜用行為，案情錯綜且具組織性。

2026健保投保期開始 最晚1╱31截止

曼達尼叫停清理遊民營地 霍楚反對稱「必要時仍須執法」
