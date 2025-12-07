曼哈頓下東城爆仇恨犯罪 男毆打2女逃逸
曼哈頓下東城一間店面於上月初清晨發生仇恨攻擊案件，兩名女性在排隊點餐時因族裔與性別遭陌生男子辱罵並被拳擊受傷；涉案男子在滋事後駕駛深色SUV轎車逃逸，市警(NYPD)現正通緝該名嫌犯並呼籲民眾提供線索。
警方指出，案件發生於11月2日凌晨約4時05分，地點位於曼哈頓第七分局轄區，其同時轄管華埠東百老匯(East Broadway)。案發地點位於Rivington街81號，當時一名28歲與一名27歲女性在店內等待點餐，一名陌生男子上前以他們的種族與性別發表歧視言論，雙方隨即引發口角，嫌犯接著揮拳擊打兩人面部，然後離開現場，跳上一輛深色SUV轎車逃逸。
知情人表示，市警仇恨犯罪調查組(Hate Crime Task Force)已介入調查。警方形容嫌犯為中等膚色、中等身材、留滿臉鬍鬚，案發時穿著淺藍色上衣、深色牛仔褲與黑色鞋子。
市警數據顯示，截至11月30日的過去近一個月內，七分局轄區主要犯罪案件較去年同期上升4%。當中，重大盜竊案(Grand Larceny)從去年同期的38宗增至43宗，增幅13.2%；搶劫案件維持在七宗，與去年持平。同時，嚴重襲擊案(Felony Assault)從16宗增至19宗，增幅18.8%。
警方已公開涉案者影像，呼籲知情人士提供信息。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。
上一則
地鐵縱火青年 面臨聯邦縱火重罪指控
下一則
FB留言