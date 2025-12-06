紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明

紐約一對華人父子在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，目前兩人被分開關押，六歲的兒子不知所蹤。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

紐約市一名中國籍父親鄭飛(姓名皆音譯)上月底帶著六歲的兒子鄭元鑫(Yuanxin)前往曼哈頓移民 法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE )探員逮捕並分開關押，骨肉分離，目前已知該名父親被關押在位於紐約州 橙郡(Orange)的移民拘留所，但兒子至今不知所蹤；代表紐約州的聯邦參議員、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)敦促聯邦官員向鄭飛提供兒子的下落。

消息指出，名為John的移民權利倡導者於11月26日陪同鄭氏父子到曼哈頓下城的移民法庭報到，隨後兩人同時被捕，鄭元鑫也被迫與父母分離的最年幼移民之一。

「紐約時報」引述聯邦文件說，這對父子在今年4月經由墨西哥非法入境美國，在加州被美國邊境巡邏隊所發現，父子倆被拘留時，鄭飛曾表示來美國是擔心在中國會遭到酷刑；但因鄭飛在中國無犯罪紀錄，移民官員和法官均認為他的說辭缺乏可信度。

他的移民律師高麥克表示，父子倆在11月26日被ICE官員逮捕以前，至少經歷兩次被拘留又釋放的過程，而鄭飛因擔心逃亡會遭到中國政府報復，曾在9月拒絕登上ICE安排的前往中國的航班，10月再度拒絕；而在那次被捕時，他一度情緒激動、不僅以額頭撞牆，雙手被上銬後還揚言想死。

社會工作者斯佩克特(Jennie Spector)曾在鄭飛被拘捕後與其會面，稱鄭元鑫原本已被皇后區166小學錄取，全家都很期待他在學校學習英語，未料遭此變故。她說，「他是個非常聰明的男孩，鄭氏父子不是罪犯，本就不應被拘押」。

據報導，聯邦官員正試圖在本月稍後將父子倆遞解出境，這表明聯邦有計畫讓兩人團聚後共乘遣返飛機返回中國；國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)表示鄭氏父子已接到以家庭為單位的合法遣返令，但拒絕透露鄭元鑫的去向。

參議員舒默的發言人表示，舒默正與聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)及當地移民維權團體合作，敦促聯邦官員向鄭飛提供其兒子的下落；維樂貴絲發言人表示，今年移民兒童在政府監護下滯留的時間較以往大幅延長，2025年初平均時間為一個月，到8月則增至179天。