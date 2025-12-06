曼達尼將叫停遊民營地掃蕩政策 亞當斯憂城市生活惡化

候任紐約市長曼達尼將叫停遊民營地掃蕩政策，質疑者擔憂城市秩序再受衝擊。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)4日表示，他上任後將全面終止現政府推行的遊民 帳篷營清理行動，此舉立即引發現任市長亞當斯 (Eric Adams)與多名官員強烈反對，認為將造成全市「生活品質惡夢」。

曼達尼當日在曼哈頓的活動中表示，明年他將停止所有針對街頭「臨時搭建營地」的清理行動。他批評亞當斯政府的政策未能實質協助遊民取得住房。「如果不能把無家可歸的紐約人與他們迫切需要的住房連接起來，那麼這項政策就不能稱為成功」。

他說，他的政府將以住房為核心重塑工作方向，「無論是支援性住房、租屋，或任何其他形式的住房，我們的使命都應是讓他們住進家裡，而不是把無家可歸視為城市生活的自然現象」。

盡管如此，34歲的曼達尼並未提出具體的替代方案，也未回應如何處理全市大量對帳篷營的投訴。市府311投訴熱線數據顯示，2025年前11個月，市府已接獲逾4萬5000宗帳篷營投訴，創下亞當斯任內新高。

亞當斯則在翌日回應表示，曼達尼的做法將對城市造成「立竿見影、嚴重而破壞性的影響」，並呼籲市民向新市府施壓要求延續他的政策。「讓人們在寒冷中受苦不是進步，而是恥辱。」亞當斯在一段預錄片段中說。

他說，他自2022年上任以來，清理帳篷營是重要施政之一，以應對疫情後街頭營地激增的情況。市府資料指出，自2022年3月至今，市府已清理1萬8320處帳篷營，目前仍有約180處待處理。

前市警(NYPD)警務長切爾(John Chell)也批評說，若不再進行街頭干預、卻未提前建立足夠庇護及治療資源，只會導致城市街頭再次出現大規模「棚戶區」。皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Palladino)也稱曼達尼的計畫將「抹去城市最後一點文明外衣」。

據市府統計，自2024年起，全市已投入640萬元用於清理帳篷營，動員包括市警、市遊民服務局、清潔局與公園局的跨部門小組，累計進行4148次清理；但行動在過去一年未曾促成任何一宗永久住房或支援性住房轉介。