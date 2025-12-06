減少延誤 F/M線12╱8起調換行駛路線

地鐵F/M線12月8日起調換行駛路線，曼哈頓皇后區通勤或更可靠。(MTA提供)

紐約大都會運輸署(MTA )近日提醒乘客，自12月8日(周一)起，地鐵 F線與M線將於平日上午6時至晚9時30分在曼哈頓、皇后區 及羅斯福島的部分車站實行路線調換(route swap)，以改善皇后廣場(Queens Plaza)路段因軌道匯合造成的延誤。

MTA表示，此項調整旨在提升E、F、M、R等皇后大道(Queens Boulevard)走廊四條路線的整體準點率。新服務模式下，F線將於平日指定時段改經53街線與Queens Plaza行駛，與E線同軌運行，並新增停靠Queens Plaza、Court Sq–23 St、Lexington Av/53 St與5 Av/53 St等站點。

M線也將於同時段改經63街線並服務羅斯福島，調整後將停靠21 St–Queensbridge、Roosevelt Island、Lexington Av/63 St.與57 St.等站。至於深夜、夜間與周末時段，兩線服務將維持現行安排，不受影響。

MTA指出，此次調整的核心目的是拆解皇后廣場的軌道樽頸，以減少因路線合流造成的互相干擾。在新方案下，E線共軌路線將由三條減至兩條，M線由四條減至三條，可降低尖峰時段列車因匯合而停滯的情況。現行計畫下，約15%至20%尖峰班次會在Queens Plaza遭遇延誤，新方案可使延誤「被隔離」，避免各線互相拖慢速度。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，皇后大道走廊的每日客量甚至高於整個費城運輸系統，調換F與M線可有效解開已知的瓶頸，提高線路通行能力。MTA強調，多數受影響的皇后區與羅斯福島乘客將縮短通勤時間，21 St–Queensbridge與羅斯福島站的列車擁擠度也將下降。

為協助乘客提前掌握新路線安排，MTA近日已安排近500次乘客服務大使班次，並發放30萬份宣傳資料，同時透過多種渠道發布更新，包括地鐵地圖與預告海報、廣播提示與公告等。