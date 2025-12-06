霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日簽署法案，要求各類健保計畫涵蓋肺癌後續篩查與診斷服務，並禁止對此類服務收取自付費。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)5日簽署法案，要求各類健保計畫全面涵蓋肺癌後續篩查與診斷服務，並禁止對此類服務收取自付費。新法在今年5月底通過，是州府可負擔醫療政策的延伸，先前已對胰島素、吸入器等關鍵藥物的自付費作限制。

肺癌在紐約是死亡率最高的癌症 之一，但民眾在初次篩檢後往往因後續檢查成本而卻步。根據該法案的備忘錄，立法的目的是提高肺癌的篩檢與偵測率。新法要求，凡提供醫療、重大醫療或其他綜合性醫療覆蓋的保險 政策，在醫師建議下都必須涵蓋肺癌「後續」篩查或診斷服務，並不得向患者收取共付額、共同保險、扣除額等任何成本。

霍楚表示：「肺癌是全美最致命的癌症之一，而患者最不該擔心的，就是關鍵後續檢查的自付費。這項立法的簽署，代表數千名州民能專注於真正重要的事：自身的健康與福祉。新法清楚表明，任何人都不應因經濟負擔而被阻隔於必要醫療之外。」

據紐約州癌症登記處(NYSCR)，癌症是全州僅次於心臟病的第二大死因，每年超過11萬8000名州民確診癌症，其中約有1萬3900人確診肺癌，約7400人死於此病。美國肺臟協會(American Lung Association)的肺癌報告指出，紐約州每10萬人中約有52.8名新發患者，與全國平均相當；五年存活率為35.4%，高於全國平均29.7%，在有完整資料的州中排名第三。州官方數據並顯示，自2012年以來，肺癌整體死亡率呈逐年下降趨勢，平均每年下降約5.3%。