孟昭文爭取85萬 整修長者公寓外牆

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛馬丁蘭德公寓樓自1970年啟用至今，已成為皇后區長者的重要居所，目前約有近300名住戶。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛馬丁蘭德公寓樓自1970年啟用至今，已成為皇后區長者的重要居所，目前約有近300名住戶。(記者高雲兒╱攝影)

非營利機構自強社區中心(Selfhelp Community Services)5日宣布，聯邦眾議員孟昭文爭取到85萬元聯邦「社區項目資金」(Community Project Funding)，將用於法拉盛可負擔住宅馬丁蘭德公寓樓(Martin Lande House)的外牆整修工程。儀式於4日在大樓舉行，孟昭文、市議員黃敏儀、自強社區中心執行長Stuart Kaplan、自強房地產開發部門SRG執行董事Lisa Trub，以及多名居民出席。

馬丁蘭德公寓樓自1970年啟用至今，已成為皇后區長者的重要居所，目前約有近300名住戶，並形成周邊六棟住宅、數百名長者集中的大型社區。經過半世紀使用，建築外牆與部分設施明顯老化，亟需進行安全與節能相關的整修。此次聯邦資金將用於優先改善外牆，為後續提升隔熱與能源效率奠定基礎，並確保建物符合州能源法規。

孟昭文表示，「我很自豪能為自強社區中心爭取到這筆重要經費，讓長者住房得以持續升級、維持品質。」

執行董事Lisa Trub說，這筆投資不僅是修整外壞，而是確保整體大樓能在未來數十年中安全運作、持續為長者提供穩定住處。「可負擔長者住房是社區健康與連結的重要基礎，感謝孟議員長期支持。」

自強社區中心華人顧問委員會委員羅維宗表示，Martin Lande House 及周邊六棟相關住宅中，過半為亞裔長者，是法拉盛規模最大的亞裔長者住宅社群之一。盡管大樓維護一向不錯，但整體來說必要工程不可避免。

聯邦眾議員孟昭文爭取到85萬元聯邦「社區項目資金」，將用於法拉盛可負擔住宅馬丁蘭德公寓樓(Martin Lande House)的外牆整修工程。(記者高雲兒╱攝影)
聯邦眾議員孟昭文爭取到85萬元聯邦「社區項目資金」，將用於法拉盛可負擔住宅馬丁蘭德公寓樓(Martin Lande House)的外牆整修工程。(記者高雲兒╱攝影)

