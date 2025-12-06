109分局輔警感謝宴 悼念殉職同仁

市警109分局於4日晚間在法拉盛喜來登酒店舉行2025年度輔警表揚晚會，多名表現優異的輔警與社區志工獲頒感謝獎。現場包括分局長柯爾曼與多名警官共同出席並合影。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市 警109分局輔警部門(Auxiliary Unit) 4日晚在皇后區法拉盛 喜來登酒店舉行年度感謝晚宴，向過去一年在社區執勤的志願輔警表達謝意。活動約在7時開始，現場超過50名輔警、家屬及社區代表參加。

晚宴由109分局指揮官率先發言，他請全體與會者起立，為因九一一事件後遺症逝世的前輔警協調官Wade Williams，以及上周離世的109分局警探Ronnie Thomas默哀，場面莊嚴。

警方也介紹本次出席的指揮團隊，並感謝辦公室成員在今年協助順利完成工作。

隨後，市警局皇后區總區(PBQN)輔警協調官上台致詞。他表示，輔警是警隊不可或缺的一部分，許多人出於熱忱與使命感，自願投入服務社區的行列。他說：「無論是因為年輕時無法從警、或單純想回饋社區，每一位選擇穿上輔警制服的你們都值得感謝。」

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)也在活動中現身，向志願服務的輔警表達敬意，肯定他們在協助巡邏、交通與活動安全中的重要角色。

活動最後在警官宣布用餐開放後結束，與會者分批取餐，氣氛溫馨。主辦方表示，109分局輔警是社區安全的重要力量，盼明年有更多志願者加入行列。