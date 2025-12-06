我的頻道

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

法拉盛聖誕樹點燈 大雨澆不熄熱情 25年來成冬季重要儀式

記者高雲兒／紐約報導
雖然活動因大雨延後一小時，但仍有大批居民前來。(記者高雲兒／攝影)
雖然活動因大雨延後一小時，但仍有大批居民前來。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛皇后區圖書館前的巨型聖誕樹2日舉行第25屆點燈儀式。雖然活動因大雨延後一小時，但仍有大批居民前來，聖誕樹亮起的一刻，現場依舊響起熟悉的歡呼聲，十分歡樂。

吳蘇雄帶來魔術表演，11歲的秦馬翔則演唱多首應景、輕快的聖誕歡樂組曲。(記者高雲兒／攝影)

這棵聖誕樹自2001年首次亮相以來，已成為法拉盛冬季最具代表性的節慶景象之一。主辦人傅鶴鳴回憶，第一棵聖誕樹誕生於911事件後的那個冬天，當時紐約經濟低迷、士氣低落，而華人社區在法拉盛紮根多年，「需要一個象徵希望的標誌」，也需要在寒冬裡凝聚人心的力量。

在商家贊助與皇后區圖書館的支持下，一棵約30呎高的聖誕樹於2001年感恩節前夕矗立於圖書館前，開啟了延續至今的社區傳統。「25年來，它像一位老朋友，每年都在街角亮起，陪伴大家度過寒冬。」傅鶴鳴說。

吳蘇雄帶來魔術表演，11歲的秦馬翔則演唱多首應景、輕快的聖誕歡樂組曲。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛皇后區圖書館前的巨型聖誕樹迎來第25屆點燈儀式。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛皇后區圖書館前的巨型聖誕樹迎來第25屆點燈儀式。(記者高雲兒／攝影)

儘管雨勢不斷，今年點燈現場仍熱鬧溫馨。魔術師吳蘇雄帶來魔術表演，11歲的秦馬翔則演唱多首應景、輕快的聖誕歡樂組曲，吸引不少孩子圍觀；劉芳師生也登台合唱，由薛文豪負責音響設備。許多家長帶著孩子撐傘排隊領取彩色氣球與小禮物，場面暖心。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如也到場，她說，每年冬天看到這棵聖誕樹亮起，總會讓人覺得法拉盛更溫暖。

按照慣例，聖誕樹將自感恩節後一路亮至明年春節，為冬季帶來持續的節慶氛圍。

吳蘇雄帶來魔術表演，11歲的秦馬翔則演唱多首應景、輕快的聖誕歡樂組曲。(記者高雲兒／攝影)

