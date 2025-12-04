孫雯開假邀請函 邀河南代表團訪美

孫雯胡驍案庭審第11天，檢方證據顯示孫雯為兩個河南政府代表團開具假邀請函。(美聯社)

孫雯 胡驍案3日進入庭審第11天，檢方當天指控孫雯前後為兩個來自中國河南 省政府的代表團開具虛假的州政府邀請函，並出示證據。檢方還向陪審團出示了孫雯以及父母在一個社群媒體群組內的部分聊天紀錄。

2016年，胡驍開闢了將美國活龍蝦出口到河南鄭州的生意；2017年，孫雯全家和生意夥伴訪問河南。2018年初，美東河南同鄉會前會長張富印(Frank Zhang)開始運作河南政府代表團訪美事宜。呈堂證據顯示，3月18日，張富印將代表團名單交給了孫雯，希望孫雯聯繫時任副州長霍楚 (Kathy Hochul)提供邀請函。29日，孫雯將帶有假的霍楚簽名的邀請函用電郵發給了張富印。張將信函轉給河南省政府後，河南方面發現他們計畫出行的日期是當年6月，信函上卻寫著5月，列有出訪人名單的邀請函第二頁不是用州長辦公室專用信紙寫成的，而且有的代表團成員的名字也沒寫對，張富印要求孫雯修改信函，孫雯也照做了。而當時的孫雯根本沒有權力以副州長霍楚的名義簽署任何文件。

從2019年5月起，張富印又開始要求孫雯為另一個河南省代表團提供邀請函。第一個代表團是以河南省政協的名義，第二個代表團是以河南省外事廳的名義提出的。這個代表團一開始說由五人組成，9月訪美，負責人是傅靜(Fu Jing，音譯)；到了9月，河南方面稱傅靜日程安排有衝突，希望改到10月出訪，代表團成員也改成了七人；到10月，河南方面表示出訪要改到11月，代表團人數增加到八人，而且發現邀請函上沒有當地聯繫人信息，希望修改，代表團還堅決要求與紐約州長或副州長會晤。在此期間，孫雯數次為這個代表團修改邀請函。當年11月，這個代表團終於成行，也如願與時任副州長霍楚見了面。

檢方3日還出示了孫雯和父親孫國賢(Guo Xian Sun，音譯)、母親孫梅萍(Meiping Sun-Ying，音譯)在社群媒體一個群組內的對話。檢方提供的對話紀錄顯示，孫雯2019年9月底到北京參加「十一」國慶70周年招待會，胡驍和孫雯的父母也藉此機會到中國旅遊，孫雯夫婦先後遊覽黃山、新加坡和南京，孫雯父母則到雁蕩山和黃山旅遊，這些旅遊都由他人安排。

除了全家的河南之行和北京之行外，孫雯和胡驍還多次到中國江蘇、廣東和山東各地訪問。在紐約，孫雯除了與中國駐紐約總領館官員關係密切外，還與眾多中國政府官員見面並一起參加活動，接收了不少禮物和各種門票。

擁有美國華人企業家聯合會會長等諸多頭銜的施乾平(Qianping Shi)還為孫雯安排了該聯合會青年委員會主席的職務。

檢方稱，所有這一切都沒有在孫雯歷年提交的州府官員財務披露表格中如實報告。

社群媒體聊天紀錄顯示，2020年6月，孫雯到長島Manhasset看房，看中了後來出資360萬元購買的豪宅，她和母親說起這件事時，她母親當時說，這房子太貴了，「別人會懷疑你嗎」？孫雯當時的回答是，「抵押貸款」。