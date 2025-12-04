我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

孫雯開假邀請函 邀河南代表團訪美

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫雯胡驍案庭審第11天，檢方證據顯示孫雯為兩個河南政府代表團開具假邀請函。(美聯社)
孫雯胡驍案庭審第11天，檢方證據顯示孫雯為兩個河南政府代表團開具假邀請函。(美聯社)

孫雯胡驍案3日進入庭審第11天，檢方當天指控孫雯前後為兩個來自中國河南省政府的代表團開具虛假的州政府邀請函，並出示證據。檢方還向陪審團出示了孫雯以及父母在一個社群媒體群組內的部分聊天紀錄。

2016年，胡驍開闢了將美國活龍蝦出口到河南鄭州的生意；2017年，孫雯全家和生意夥伴訪問河南。2018年初，美東河南同鄉會前會長張富印(Frank Zhang)開始運作河南政府代表團訪美事宜。呈堂證據顯示，3月18日，張富印將代表團名單交給了孫雯，希望孫雯聯繫時任副州長霍楚(Kathy Hochul)提供邀請函。29日，孫雯將帶有假的霍楚簽名的邀請函用電郵發給了張富印。張將信函轉給河南省政府後，河南方面發現他們計畫出行的日期是當年6月，信函上卻寫著5月，列有出訪人名單的邀請函第二頁不是用州長辦公室專用信紙寫成的，而且有的代表團成員的名字也沒寫對，張富印要求孫雯修改信函，孫雯也照做了。而當時的孫雯根本沒有權力以副州長霍楚的名義簽署任何文件。

從2019年5月起，張富印又開始要求孫雯為另一個河南省代表團提供邀請函。第一個代表團是以河南省政協的名義，第二個代表團是以河南省外事廳的名義提出的。這個代表團一開始說由五人組成，9月訪美，負責人是傅靜(Fu Jing，音譯)；到了9月，河南方面稱傅靜日程安排有衝突，希望改到10月出訪，代表團成員也改成了七人；到10月，河南方面表示出訪要改到11月，代表團人數增加到八人，而且發現邀請函上沒有當地聯繫人信息，希望修改，代表團還堅決要求與紐約州長或副州長會晤。在此期間，孫雯數次為這個代表團修改邀請函。當年11月，這個代表團終於成行，也如願與時任副州長霍楚見了面。

檢方3日還出示了孫雯和父親孫國賢(Guo Xian Sun，音譯)、母親孫梅萍(Meiping Sun-Ying，音譯)在社群媒體一個群組內的對話。檢方提供的對話紀錄顯示，孫雯2019年9月底到北京參加「十一」國慶70周年招待會，胡驍和孫雯的父母也藉此機會到中國旅遊，孫雯夫婦先後遊覽黃山、新加坡和南京，孫雯父母則到雁蕩山和黃山旅遊，這些旅遊都由他人安排。

除了全家的河南之行和北京之行外，孫雯和胡驍還多次到中國江蘇、廣東和山東各地訪問。在紐約，孫雯除了與中國駐紐約總領館官員關係密切外，還與眾多中國政府官員見面並一起參加活動，接收了不少禮物和各種門票。

擁有美國華人企業家聯合會會長等諸多頭銜的施乾平(Qianping Shi)還為孫雯安排了該聯合會青年委員會主席的職務。

檢方稱，所有這一切都沒有在孫雯歷年提交的州府官員財務披露表格中如實報告。

社群媒體聊天紀錄顯示，2020年6月，孫雯到長島Manhasset看房，看中了後來出資360萬元購買的豪宅，她和母親說起這件事時，她母親當時說，這房子太貴了，「別人會懷疑你嗎」？孫雯當時的回答是，「抵押貸款」。

孫雯 河南 霍楚

上一則

聯邦停擺餘波 Section 8租屋補助延發放

下一則

「吃霸王餐」台灣網紅 欠房租遭房東驅逐
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
河南30年老麵館因「1句話」暴紅 老闆承諾絕不漲價

河南30年老麵館因「1句話」暴紅 老闆承諾絕不漲價
檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益

檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益
檢方：孫雯、胡驍報稅申報虧損 卻買2棟數百萬元豪宅

檢方：孫雯、胡驍報稅申報虧損 卻買2棟數百萬元豪宅

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人