布碌崙華社 為香港祈福加油

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華社民眾3日聚集在塞斯露公園為香港災民祈福。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華社民眾3日聚集在塞斯露公園為香港災民祈福。(記者顏潔恩／攝影)

香港大埔宏福苑發生大火慘劇一周之後，布碌崙(布魯克林)華社3日聚集在班森賀的塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦燭光祈福會，為逝者默哀、並為香港祈福加油；當晚眾多在香港出生成長的民眾發表感性言論，對事件的發生表達深切痛心，同時強調大家在艱難的時刻更應團結一致，並珍惜身邊人。

布碌崙華社民眾3日聚集在塞斯露公園為香港災民祈福。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華社民眾3日聚集在塞斯露公園為香港災民祈福。(記者顏潔恩／攝影)

該祈福會由州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡辦公室舉行，上百名民眾手拿蠟燭、持著寫著「香港加油、宏福苑加油」、「紐約人與香港同心」等標語現身；寇頓幕僚長賀立寧表示，當晚的活動不僅是為這場悲劇與逝者哀悼，更是為了凝聚社區、彼此扶持，除華裔民眾外，當地的猶太社區、義大利社區民眾，也出席活動表達他們的支持與哀悼之情。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福在香港出生長大，他說，大埔地區近年才興建高樓大廈，如今卻發生如此事件，令他唏噓，他希望人們能從此次事件中汲取教訓，不僅建築維修必須符合防火標準，也應定期進行防火演習。

布碌崙華社民眾3日聚集在塞斯露公園為香港災民祈福。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華社民眾3日聚集在塞斯露公園為香港災民祈福。(記者顏潔恩／攝影)

同為香港移民的松柏之家總裁兼首席執行官陳偉儀表示，這場火災對她個人而言尤其心痛，他為逝去的生命哀悼、也為正在承受傷痛的家屬祈禱，「即便我們身處8000哩之外，我們的心始終與香港同在，我們會盡力而為，支持香港走出困境、繼續前行」。

賀立寧說，盡管有許多熱心民眾希望捐款支援災民，但該辦公室目前尚未啟動相關募款渠道，呼籲民眾可自行線上查詢合格的捐助方式，也歡迎向當地民意代表辦公室求助。

香港 宏福苑 義大利

