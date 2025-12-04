我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

時報廣場「許願牆」回歸 新年願望將化成午夜彩片

記者范航瑜／紐約報導
紐約市冬季傳統「許願牆」今年再度回歸。該牆已設在時報廣場位於百老匯和45至47街之間的路段，邀請市民與遊客將新一年的期望寫在彩色便利貼上。(取自時報廣場官網)
紐約市冬季傳統「許願牆」今年再度回歸。該牆已設在時報廣場位於百老匯和45至47街之間的路段，邀請市民與遊客將新一年的期望寫在彩色便利貼上。(取自時報廣場官網)

紐約市冬季傳統「許願牆」(Wishing Wall)今年再度回歸。該牆已設在時報廣場位於百老匯和45至47街之間的路段，邀請市民與遊客將新一年的期望寫在彩色的便利貼上。這些便利貼最終將在跨年夜午夜從空中灑落，與近3000磅彩片一同降下，象徵對新年的希望與祝福。

時報廣場聯盟主席哈里斯(Tom Harris)表示，新年是回顧過去與展望圍爐的時刻，「每一張貼在許願牆上的紙片，都代表著人們對未來的期盼。午夜時分落下的心願彩片，更象徵著讓時報廣場成為全球希望象徵的精神。」

據報導，許願牆上常見的願望包括「世界和平」、「所有人健康與幸福」等全球普世的願望。但也有不少人寫下更個人、甚至帶點幽默的願望，包括有人希望「明年能再來這裡一次。」

有報導指出，一名來自墨西哥的女子在2023年12月在許願牆上寫下希望「懷孕、生孩子」的願望。結果在回國兩周後發現真的懷孕了，並於2024年8月順利生下一子。

許願牆自即日起開放至29日(周一)，開放時間為上午11時至晚上8時，聖誕節當天暫停。無法親臨現場者，也可透過網站提交心願：TSQ.org/Wish。這並不是時報廣場首次設置「許願牆」。許願牆的傳統可追溯至2007年，自此每年12月都會出現，從未中斷，而時報廣場的跨年彩片雨傳統更是可追溯至1992年。

除了彩片雨以外，時報廣場跨年另一看點水晶球也已揭曉。今年的跨年水晶球將鑲嵌5280顆沃特福(Waterford)水晶，這也是118年以來該水晶球首次採用圓形水晶盤覆蓋表面，取代過往的三角形設計。三種尺寸的圓盤組合構成整個球體，每片圓盤皆刻上精緻花紋。今年的水晶球直徑達12.5呎，重達1萬2350磅，水晶用量較過往增加一倍。

長期以來，時報廣場的跨年水晶球始終只供民眾遠觀，無緣近看，然而這一傳統也即將改變。今年1月降落的舊版跨年水晶球，將作為「Times Travel」沉浸式體驗的一部分，於2026年在時報廣場1號大樓內展出。

時報廣場 跨年 聖誕節

上一則

紐約托兒補助等候者破萬 倡導者稱先解決 經費約1.55億

下一則

布碌崙華社 為香港祈福加油
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓地鐵上點燃熟睡乘客褲子後逃離 嫌犯遭通緝

曼哈頓地鐵上點燃熟睡乘客褲子後逃離 嫌犯遭通緝
S.H.E跨年開趴 Selina只想當垃圾？Ella狂揭笑點

S.H.E跨年開趴 Selina只想當垃圾？Ella狂揭笑點
曼哈頓地鐵火警 遊民稱在車廂被人點燃褲子

曼哈頓地鐵火警 遊民稱在車廂被人點燃褲子
曼哈頓地鐵離奇火警 他在車廂睡著了褲子起火

曼哈頓地鐵離奇火警 他在車廂睡著了褲子起火

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人