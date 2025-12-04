時報廣場「許願牆」回歸 新年願望將化成午夜彩片

紐約市冬季傳統「許願牆」今年再度回歸。該牆已設在時報廣場位於百老匯和45至47街之間的路段，邀請市民與遊客將新一年的期望寫在彩色便利貼上。(取自時報廣場官網)

紐約市冬季傳統「許願牆」(Wishing Wall)今年再度回歸。該牆已設在時報廣場 位於百老匯和45至47街之間的路段，邀請市民與遊客將新一年的期望寫在彩色的便利貼上。這些便利貼最終將在跨年 夜午夜從空中灑落，與近3000磅彩片一同降下，象徵對新年的希望與祝福。

時報廣場聯盟主席哈里斯(Tom Harris)表示，新年是回顧過去與展望圍爐的時刻，「每一張貼在許願牆上的紙片，都代表著人們對未來的期盼。午夜時分落下的心願彩片，更象徵著讓時報廣場成為全球希望象徵的精神。」

據報導，許願牆上常見的願望包括「世界和平」、「所有人健康與幸福」等全球普世的願望。但也有不少人寫下更個人、甚至帶點幽默的願望，包括有人希望「明年能再來這裡一次。」

有報導指出，一名來自墨西哥的女子在2023年12月在許願牆上寫下希望「懷孕、生孩子」的願望。結果在回國兩周後發現真的懷孕了，並於2024年8月順利生下一子。

許願牆自即日起開放至29日(周一)，開放時間為上午11時至晚上8時，聖誕節 當天暫停。無法親臨現場者，也可透過網站提交心願：TSQ.org/Wish。這並不是時報廣場首次設置「許願牆」。許願牆的傳統可追溯至2007年，自此每年12月都會出現，從未中斷，而時報廣場的跨年彩片雨傳統更是可追溯至1992年。

除了彩片雨以外，時報廣場跨年另一看點水晶球也已揭曉。今年的跨年水晶球將鑲嵌5280顆沃特福(Waterford)水晶，這也是118年以來該水晶球首次採用圓形水晶盤覆蓋表面，取代過往的三角形設計。三種尺寸的圓盤組合構成整個球體，每片圓盤皆刻上精緻花紋。今年的水晶球直徑達12.5呎，重達1萬2350磅，水晶用量較過往增加一倍。

長期以來，時報廣場的跨年水晶球始終只供民眾遠觀，無緣近看，然而這一傳統也即將改變。今年1月降落的舊版跨年水晶球，將作為「Times Travel」沉浸式體驗的一部分，於2026年在時報廣場1號大樓內展出。