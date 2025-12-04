紐約托兒補助等候者破萬 倡導者稱先解決 經費約1.55億

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
多位觀察人士認為，曼達尼若要實現「全民免費托育」，首先就該處理多達逾萬人的托育券等候名單。(取自曼達尼官方X平台帳號)
多位觀察人士認為，曼達尼若要實現「全民免費托育」，首先就該處理多達逾萬人的托育券等候名單。(取自曼達尼官方X平台帳號)

在紐約市，數萬家庭仰賴幼兒托育券(Child Care Voucher)，負擔昂貴的托育服務。然而，由於近年來申請托育券家庭激增，紐約州、市府在耗盡疫情期間的聯邦補助後難以維繫，市府於今年5月起，只能將新申請者列入等候名單，而目前正等候的家庭已超過1萬個。

疫情期間，絕大多數家長都轉為居家辦公，因此托育需求大幅下降；同時，聯邦政府發放一次性紓困金，使紐約州長霍楚(Kathy Hochul)得以大幅擴大托育券資格範圍，補助券平均額度也從2019年的154元提升至去年的301元。

結果，申請家庭大量湧入，從2022年不到9000戶暴增至近7萬戶；州市府在不斷的預算拉鋸戰後，終於勉強維持既有名額，但無力再增加新家庭。

如今，在等候名單中排隊的逾萬名家庭難以負擔年均費用在1萬8000元以上的托育服務，而補助券遲遲無法發放，也讓仰賴補助券收入的小型托育服務提供者面臨倒閉。

多位觀察人士認為，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)若要實現其競選期間提出的「全民免費托育」宏願，首先就該處理這份爆量的等候名單。新學院(The New School)經濟學家梅羅迪亞(Lauren Melodia)指出，解決等候名單一年的托育券費用，所需額外經費約1億5500萬元，相對溫和，但卻能讓「許多家庭立即獲得幾乎免費的托兒服務」。

一名華人社區人士透露，對於新移民家庭而言，食物、住所、醫療與教育是最主要的開銷，而每月近千元的托育費用讓也許多華人難以支撐，尤其是許多家中只有父親工作的新生兒家庭。若無法承擔這筆費用，不少家庭將不得不把孩子送回中國，成為暫時由祖父母撫養的「衛星寶寶」。

