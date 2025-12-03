華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名

法拉盛華商會(FCBA)21日召開記者會，多位民選官員與社區代表出席支持。（記者戴慈慧 / 攝影）

紐約法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)21日宣布，2026年農曆新年遊行將於明年2月21日(周六)上午11時在法拉盛登場，並開放花車與隊伍報名。與會民選官員與社區團體表示，遊行已成為最能代表亞裔 文化的盛事，且不同族裔的參與也愈來愈多。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，她自小在法拉盛長大，對遊行有許多回憶，如今很高興看到下一代也能在家鄉參與，「孩子在美國也能留下自己的文化記憶，這很重要」。

華商會首席顧問杜彼得說，遊行舉辦30多年，規模與秩序一年比一年好。多年前起他不再以舞龍舞獅打頭陣，而由紐約大都會隊吉祥物Mr.與Ms. Mets領隊，就是希望外界了解這不只是華人活動，而是全紐約的慶典，「我們是美國人，在街上慶祝農曆年，值得驕傲。」

州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)指出，去年遊行吸引逾1萬人到場，遊行讓更多紐約人看見亞裔文化，今年州政府又將農曆新年訂為州假日，「是社區多年努力的結果。」

市議員李琳達(Linda Lee)辦公室、皇后區商會、法拉盛YMCA、皇后區圖書館等團體也到場聲援，強調遊行連結新移民與在地居民，凝聚社區向心力。聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)等辦公室代表亦出席，表示將持續支持法拉盛農曆新年活動。

杜彼得說，明年花車名額約30輛，且非亞裔團體參加愈來愈多，2026年是馬年，他期望遊行為社區帶來勇氣與活力，「讓下一代知道，在這裡也能擁有自己的文化，法拉盛就是家」。