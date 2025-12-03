紐約生存手冊╱節日布置、飲食陷阱多 注意毛孩安全

無論是節日美食或新添植物，都有可能對家中毛孩子的健康產生不良影響。(記者曹馨元／攝影)

年終假日到，許多市民家中免不了舉辦聚餐、增添節慶裝飾，然而無論節日美食或新添植物，都有可能對家中毛孩子的健康產生不良影響。

動物防虐協會(ASPCA)動物中毒控制中心提醒，節日期間美食雲集，但寵物 飲食仍應維持平日方式，高油、高糖、辛辣食物，以及火雞、雞骨頭都可能造成危險。動物醫院Heart of Chelsea獸醫托奇亞(Andrew Torchia)也指出，不少無糖食品所採用的代糖也可能造成寵物中毒。

而誤食節假日的植物裝飾，也可能造成寵物腸胃不良反應。聖誕紅(poinsettias)可能造成輕至中度腸胃刺激，冬青(Holly)與槲寄生(mistletoe)若遭寵物吞食，恐引發腸胃不適與心血管問題。最需謹惕的是常見於花束中的百合，無論花卉本身或花粉對貓咪而言都具高度毒性，可能導致腎衰竭。ASPCA建議將花卉放置高處，或採用人造花替代。

同時，聖誕樹也須固定穩當，避免倒下傷及寵物。而樹木底部的清水也應加蓋或採取其他方式避免被寵物喝下，以免細菌引起嘔吐或腹瀉；裝飾物也需避免使用亮片(tinsel)，寵物若不慎吞食可能造成腸阻塞，需手術解決。常被當作節日禮品的雪景玻璃球內含乙二醇，對寵物有高度毒性；且破裂後散發甜味，易吸引寵物舔食以致命，應妥善放置並小心處理破損。

盡管節假日對人類而言意味著派對、聚餐，但節慶音樂、煙火、拉炮等噪音都可能嚇到寵物。托奇亞建議，應給予寵物足夠的個人空間，「如果他們要躲到床下，就讓他們去」；如果寵物對陌生人較為恐懼，也可以先將他們放在臥室或有安全感的環境，不必強迫與人類見面。