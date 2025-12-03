斐陶斐榮譽學會 40人出席美東年會

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
斐陶斐(Phi Tau Phi)榮譽學會美東分會11月29日在皇后區法拉盛舉行2025年年會，近40人出席。(主辦單位提供)
斐陶斐(Phi Tau Phi)榮譽學會美東分會11月29日在皇后區法拉盛舉行2025年年會，近40人出席。(主辦單位提供)

斐陶斐(Phi Tau Phi)榮譽學會美東分會11月29日在皇后區法拉盛舉行2025年年會，近40人出席。活動包括演講、弦樂四重奏和獎學金信息介紹等。

斐陶斐榮譽學會會員、夏威夷大學馬諾阿分校海洋與地球科學技術學院(SOEST)研究發展主任鍾蕙蘭(Rebecca Chung)博士在年會上作了「洞察未來STEM領導力」的主題演講，探討STEM領域的創新為何不僅取決於學科深度，更取決於跨領域專業知識的融合。她以自身經驗為例，從生物醫學工程和骨科研究到引領海洋、氣候、健康和社區韌性等領域的研究策略，反思真正的突破在哪裡湧現：並非在單一學科內部，而是在學科交叉領域。

鍾蕙蘭最近被Women We Admire評為2025年夏威夷50位傑出女性領導人之一，並擔任夏威夷商會青年職業女性委員會副主席。她指出，當今科學研究最迫切的挑戰並非局限於任何單一領域，而傳統學科結構常常限制人們建構和應對這些問題的方式。她因此提出一種更為細緻的觀點：學科專業知識只有在被調動而不是孤立地運用時，才能發揮最大效力；當它有助於重新定義問題、揭示固有假設並開闢新的發現之路時，才會有所突破。

鍾蕙蘭說，學術發展的路徑正在發生轉變，在轉變中，整合專業知識的能力日益被視為領導力和影響力的關鍵所在。

斐陶斐榮譽學會美東分會會長鍾炳采博士表示，斐陶斐榮譽學會於1921年由天津北洋大學美籍教授愛樂斯(J. H. Ehlers)發起創辦，至今已有百餘年歷史。Phi Tau Phi為希臘文字母，用以代表哲學(Philosophia)、工學 (Technologia)和理學(Physiologia)，意即包括所有學術領域。斐陶斐每年都面向大學三、四年級華裔學生頒發獎學金，申請者GPA成績需3.5以上，並須得到至少兩位會員的推薦。

海外青年文化大使協會(FASCA)紐約分會的青少年則在年會上表演了弦樂四重奏。斐陶斐美東分會顧問鄭向元和秘書長蕭醒華等出席了年會。

