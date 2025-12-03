大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
今秋紐約市房屋市場火熱，曼哈頓帶動了總成交量增長，顯示高端房源需求仍然強勁。(記者曹馨元／攝影)
今秋紐約市房屋市場火熱，曼哈頓帶動了總成交量增長，顯示高端房源需求仍然強勁。(記者曹馨元／攝影)

房地產網站StreetEasy近日發布的10月報告指出，隨著房貸利率下降，今秋紐約市房屋市場火熱，大量新房源的流入讓10月成交量較去年同期增加10.4%；而租房市場則因房源庫存低仍競爭激烈，租金中位數較去年同期上漲8.2%。

今年10月，30年期房貸利率整體維持在6.3%以下，最低觸及6.17%，為今年以來最低值。隨著房貸利率下降，賣家希望借助市場活力加快成交速度；因此新上市房源數量較去年增長8.2%，而10月總成交量更較去年同期增長10.4%。儘管秋季通常為旺市，但今年9月至10月的成交量上升近30%，增幅為2021年以來最高。

具體來看，曼哈頓帶動了總成交量增長，顯示高端房源需求仍然強勁。10月，曼哈頓房屋簽約量較去年同期增加 11.5%；其中，最昂貴的前三成房源交易量增幅最大，高達31.5%。

新上市房源的增加為買家提供更多選擇，也讓賣家競爭加劇。賣家定價因此更具策略性，全市房源的掛牌價中位數為105萬元，與去年基本持平。部分社區賣家對議價空間的彈性也更大；在曼哈頓的金融區(Financial district)和切爾西(Chelsea)等地，實際成交價格均較掛牌價下降逾3%。

與此同時，在高需求及低空置率推動下，租房市場仍然緊張；10月，全市房源中位租金為3950元，較去年同期上漲8.2%。而勞動市場降溫一方面促使租戶更傾向於續租，租賃房源因此減少，收入不樂觀也讓無法負擔曼哈頓租金的租戶轉向布碌崙與皇后區，兩地中位數租金分別同比增長7.2%及6.7%。

不過，隨著新建案占比增加，全市23.5%的租賃房願意提供至少一個月免租；租金優惠比例為近年來最高。

