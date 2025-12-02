檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
僑領為孫雯胡驍牽線搭橋，為兩人獲取大量利益。(路透)
孫雯胡驍案12月1日進入庭審第九天，檢方當天陳述的重點放在兩名美國僑領如何幫助孫雯和胡驍在中國獲取各種利益，以及如何把在中國賺取的利潤洗錢回美國。

龍蝦生意開張 孫雯全家訪問河南

美東河南同鄉會前會長張富印(Frank Zhang)是孫雯胡驍案的重要人物。正是他為河南省政府與孫雯建立了關係，進而促成河南省政府代表團訪問紐約，孫雯和家人訪問河南，孫雯還非法為張「封」了一個官，張則極力試圖促成紐約州長或副州長訪問河南，但未成功。與此同時，張為胡驍把美國龍蝦出口到河南的生意提供了各種便利，張不僅幫助把龍蝦清關進入中國，還為胡驍在河南安排了與商業部門的多次會晤。

根據檢方提供的證據，2016年，胡驍出口龍蝦到河南鄭州的生意獲得成功。當年5月，張富印向孫雯展示了一篇新聞報導，稱這是鄭州首次從美國進口活龍蝦。孫雯問今後是否還有機會做龍蝦生意，張富印說可以擴大龍蝦出口，還可做其他海鮮生意。

2017年3月底，張富印安排孫雯參加在鄭州舉行的「中國河南國際投資貿易博覽會」，同行的除孫雯夫婦，還有孫雯父母和胡驍父親，胡驍的中國生意夥伴陳小實(Xiaoshi Chen)，以及和胡驍有密切生意往來的一家快遞公司數名成員。孫雯在電子郵件中稱，河南省政府會承擔一切費用。

籌畫在煙台設立海鮮進出口基地

2017年底開始，張富印和另一名僑領，擁有美國華人企業家聯合會會長等諸多頭銜的施乾平(Qianping Shi)一道，共同為胡驍提議的「龍蝦項目」出謀劃策。 2017年12月，施乾平邀請胡驍到青島、威海和煙台訪問，並表示已與當地政府官員接洽。2018年1月底，孫雯訪問北京，受邀參加中華全國歸國華僑聯合會(ACFROC)會議並講話。施乾平安排孫雯住進美國前第一夫人米雪兒(Michelle Obama)訪問北京期間住過的總統套間。

在張富印和施乾平幫助下，胡驍決定擴大龍蝦出口生意，擬在煙台投資建立一個海產品進出口基地。 2018年初，施乾平陪同胡驍訪問青島、威海和煙台。在煙台，胡驍代表自己的美國海洋食品公司(Foodie Seafood LLC)與煙台高新技術產業開發區管委會簽署一份合作框架協議，決定共同建立一個海產品企業，占地100畝。胡驍負責產品研發和銷售，煙台方負責提供資金支援。協議由胡驍和於紅凌(Yu Hongling，音譯)共同簽署。當時孫雯還告訴施乾平，這是胡驍第一次做投資，希望多關照。

檢方提供的證據顯示，胡驍與於紅凌早有接觸。 2017年12月，胡驍在與於紅凌的電郵往來中表示，可以讓孫雯為其在美國讀大學的兒子寫推薦信。檢方證據顯示，孫雯後來用州政府抬頭的公函紙為於紅凌的兒子寫了一封推薦信，證明他2017年曾在州府實習，表現優秀。

化整為零 洗錢回美國

陳小實是胡驍在中國的生意搭檔，常駐廣州。檢方提供的證據顯示，胡驍的中國生意賺來的錢都先進入陳小實的帳戶。陳小實將大筆款項分成數萬元不等的小份，轉移給與紐約從事保健品生意的Sandy Hong有業務往來的中國客戶，然後再由這些客戶將錢匯給Sandy Hong，最後由Sandy Hong把錢轉給胡驍。

檢方的證據顯示，從2020年5月到2021年1月，陳小實通過Sandy Hong，共為胡驍轉了30多筆錢，單筆金額從2萬和10萬不等。胡驍在紐約的紀錄顯示，2020年新冠疫情期間，胡驍還領取了疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance)。

孫雯 河南 鄭州

