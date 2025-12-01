迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
矗立於法拉盛皇后區圖書館前的巨型聖誕樹，今年將於12月2日(周二)下午6時舉行第25屆點燈儀式，為冬季節慶正式揭開序幕。(記者高雲兒╱攝影)
矗立於法拉盛皇后區圖書館前的巨型聖誕樹，今年將於12月2日(周二)下午6時舉行第25屆點燈儀式，為冬季節慶正式揭開序幕。這棵聖誕樹自2001年首次亮相以來，已成為法拉盛社區最具代表性的年終景象之一。

主辦人傅鶴鳴回憶，第一棵聖誕樹誕生於911事件發生後的那個冬天。當時紐約經濟停滯、士氣低落，而華人社區在法拉盛耕耘多年，「需要一個象徵努力與希望的標誌」，也需要一份能在寒冬裡帶來溫暖與力量的精神符號。在社區商家的慷慨贊助與皇后區圖書館的支持下，第一棵約30呎高的聖誕樹在2001年感恩節前夕種下，開啟了這項延續至今的節慶傳統。

傅鶴鳴表示，25年來，這棵聖誕樹陪伴無數居民度過寒冬，「它像一位老朋友，每年都在街角亮起，溫暖行人，也讓大家想起社區的力量與團結」。

今年的點燈儀式將延續熱鬧氣氛，邀請吳蘇雄帶來魔術表演，秦馬翔獻唱，劉芳率學生登台歌詠，並由薛文豪負責音響。現場更將向小朋友發放彩色氣球與小禮品，增添節慶喜悅。

傅鶴鳴同時感謝今年的五家贊助單位，包括華祺投資、慧子緣設計風水命理、余純真會計師、紐約第一銀行與美加補習學校。他表示，社區商家的支持，是活動能夠延續至今的重要力量。聖誕樹將自感恩節後一路亮至明年春節，有興趣的民眾可前往。

法拉盛 皇后區 感恩節

