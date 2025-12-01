森林小丘、雷哥公園Citi Bike明春進駐 社區有意見

紐約市交通局日前在皇后區第6社區委員會會議上公布一項影響森林小丘(Forest Hills)與雷哥公園(Rego Park)的交通更新：Citi Bike將於明年春季正式進入社區，共規畫44個站位。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市交通局(DOT)日前在皇后區第六社區委員會(Community Board 6)會議上公布一項影響森林小丘(Forest Hills)與雷哥公園(Rego Park)的重大交通更新：Citi Bike將於明年春季正式進入社區，共規畫44個站位，預計自明年初開始安裝。然而，站點位置、街邊停車位減少、人行道占用，以及設站分布不均等問題，在會議上掀起熱烈討論。

DOT 表示，這份計畫與上月在CB6交通委員會上簡報的一致，市府希望先聽取完整委員意見，再做最終調整。但CB6主席Heather Beers-Dimitriadis當場指出，委員會已於上月會後提交近18頁詳細反饋，內容包含站點建議、交通安全、停車空間、替代位置與居民顧慮，「當時我們確認DOT會審閱並在全面會議前提出調整，但今晚看到的內容與上次相同」。

除程序的不滿外，站點布局也引起社區疑問。多位委員認為，森林小丘長島 火車車站以南的站點明顯不足，恐造成使用不便。居民亦擔憂部分站點占用街邊空間，導致停車位進一步減少，特別是奧斯丁 街(Austin Street)商業區周邊停車原已緊張。DOT回應，奧斯丁街為「兩側停車、雙向狹窄道路」，尋找可行空間「相當困難」，但仍會持續尋找替代方案，惟站點無法設置在街角。

有委員提出可否在法拉盛草原可樂娜公園增設站點，DOT表示Citi Bike站點需24小時可達，而公園設施並非全天候開放，因此不符合規範。

對於外界關切社區是否能獲得學生、長者或低收入 族群的優惠車費，DOT表示，相關議題已在多個社區被提出，市府正與Citi Bike討論不同資費方案，但目前仍在研究階段。DOT強調將「迅速回應」委員會提出的大量意見，並願意再度參與交通委員會線上會議，以便進行逐點討論。

在會議其他議程中，社區委員會也對兩間大麻零售業者的申請做出表決。位於森林小丘奧斯丁街71-19號的Soho Dispensary Corp.以28比2獲批准；位於雷哥公園皇后大道 98-48號的Natural Leaf Inc.則以25比5獲准落戶。