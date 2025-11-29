華埠BID里民會議 將提供防洪準備工具包

華埠宣布系列小商業與安全倡議，三大活動聚焦防洪準備與疫後轉型。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)近日舉行記者會，宣布三項即將登場的活動，包括防洪準備里民會議(Flood Preparedness Town Hall)、「疫後華埠小商業：轉型與挑戰」研究發布會，以及「小商業周六」(Small Business Saturday)社區購物日。

出席者包括華埠商改區行政總監陳作舟、市小商業服務局(SBS)副局長Kitty Chan、市環保局(DEP)曼哈頓區長Martin Fatooh等。

據介紹，防洪準備里民會議將於12月8日(周一)晚6時至8時30分於紐約法學院(New York Law School)舉辦，以助商戶面對愈加頻繁的暴雨與洪患。當天，每家商戶可免費獲得一套市府針對小商戶發放的防洪準備工具包(Flood Kit)，內含防洪感應器、抽水泵和防洪擋板等。

Martin Fatooh現場逐一示範各項器材的用途，並強調示範課程是活動的核心，「商戶必須參與完整教育課程，之後才能領取工具包。」他提醒，許多災害原本可避免，即使看似不大的雨量，也足以造成地下室積水、迫使商戶停業。

Kitty Chan補充說，當局在過去極端天氣中應對大量商戶損失，「在艾妲風災(Ida)與珊迪颶風(Sandy)期間，許多店家因毫無準備而受重創，其中不少最終再也沒有重開。」她表示，本次活動提供中文口譯與中文教材，希望所有一樓店面業者都能提前備災，「不要等到淹水才想起查看操作說明。」

第二項活動為「疫後華埠小商業：轉型與挑戰」(Transitions & Challenges: Chinatown Small Businesses After Covid)研究發布會，將於12月2日(周二)中午12時至1時在市立大學勞工與城市研究院(CUNY SLU)舉行。

研究由紐約州立大學奧本尼分校(SUNY Albany)教授梁在(Liang Zai)主導，分析了疫情 三年對華埠商戶造成的深層衝擊，以及在後疫情年代的轉型案例。陳作舟表示，此研究將有助揭示許多長期未被充分討論的商戶困境，「疫情後租金、成本、勞動力與交通環境的壓力交織，小商戶的經營難度遠超外界想像。」

同時，「小商業周六」作為全國推廣小商業的年度運動，於2010年發起，在感恩節後的周六舉行，旨在鼓勵消費者走入社區商店、支持在地經濟。陳作舟說，過去曾嘗試鼓勵商店提供折扣，但後疫情時代成本大幅提高，活動重點更在於社區互助與認同感，「你本來就需要購物，與其去大型商場，不如來華埠支持左鄰右舍。」

Kitty Chan亦說，網購雖便利，卻削弱了社區情感，「親自到書店、珠寶店、文具店挑選禮物，是與家人朋友分享心意的一部分，也是讓社區保持獨特性的重要體驗。」