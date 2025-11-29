我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

台師大美東校友會 新團隊就職

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣師範大學美東校友會近日在法拉盛舉辦2026至2027年度改選與會務籌畫會議。紀慶華接任會長，李立婷與蘇詠淳分任第一、第二副會長。(記者高雲兒／攝影)
台灣師範大學美東校友會近日在法拉盛舉辦2026至2027年度改選與會務籌畫會議。紀慶華接任會長，李立婷與蘇詠淳分任第一、第二副會長。(記者高雲兒／攝影)

台灣師範大學美東校友會日前在法拉盛舉辦2026至2027年度改選與會務籌畫會議。會議由會長游秀貞召集，陳彩雲主持，馬茗萱記錄，順利選出新任領導團隊：紀慶華接任會長，李立婷與蘇詠淳分任第一、第二副會長。

會議獲得多位校友情誼支持。陳資本提供場地與茶飲，范增昌、游秀貞與鄭秀麗準備餐點，朱寶玲、孟廣瑞、沙敏、陳郁美、李春湘等校友親臨參與並贊助，多位校友亦線上加入。會前大家共進晚餐，氣氛熱絡，並領取范增昌與游秀貞致贈的2026年校友會年曆，增添活動凝聚力。

新任會長紀慶華畢業於師大美術系，曾任台灣會館老人中心會長，長期致力推廣藝術與文化教育。他表示，此次在理事與校友邀請下接任會長，盼能帶領團隊強化組織永續、培育新生代校友，並深化社區文化影響力。

第一副會長李立婷為國際知名畫家，於曼哈頓設有畫廊；第二副會長蘇詠淳為音樂系出身，現任營養師顧問，具跨領域專長。新團隊以美術與音樂專業為核心，將延續深受好評的童玩節與音樂活動，同時規畫更多康樂、畫展與文化交流，持續推動校友情誼，讓台師大在美東社區的文化光芒更加綻放。

台師大美東校友會長年深耕紐約社區，持續舉辦文化、教育與聯誼活動。其中，今年6月與FASCA海外青年大使協會共同主辦的紐約第一屆「台灣童玩節」最受矚目，由紀慶華與義工團隊策畫，成功吸引大批家庭與民眾參與，廣獲讚譽。

老人中心 法拉盛 曼哈頓

上一則

去年黑五吸百萬人至紐約購物 經濟效益逾5億

下一則

紐約客談／如何讓紐約市公車變快
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

去年黑五吸百萬人至紐約購物 經濟效益逾5億

去年黑五吸百萬人至紐約購物 經濟效益逾5億
黃敏儀攜長老會醫院 12/2免費打流感疫苗

黃敏儀攜長老會醫院 12/2免費打流感疫苗
線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮
全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗