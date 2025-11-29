台師大美東校友會 新團隊就職

台灣師範大學美東校友會近日在法拉盛舉辦2026至2027年度改選與會務籌畫會議。紀慶華接任會長，李立婷與蘇詠淳分任第一、第二副會長。(記者高雲兒／攝影)

台灣師範大學美東校友會日前在法拉盛 舉辦2026至2027年度改選與會務籌畫會議。會議由會長游秀貞召集，陳彩雲主持，馬茗萱記錄，順利選出新任領導團隊：紀慶華接任會長，李立婷與蘇詠淳分任第一、第二副會長。

會議獲得多位校友情誼支持。陳資本提供場地與茶飲，范增昌、游秀貞與鄭秀麗準備餐點，朱寶玲、孟廣瑞、沙敏、陳郁美、李春湘等校友親臨參與並贊助，多位校友亦線上加入。會前大家共進晚餐，氣氛熱絡，並領取范增昌與游秀貞致贈的2026年校友會年曆，增添活動凝聚力。

新任會長紀慶華畢業於師大美術系，曾任台灣會館老人中心 會長，長期致力推廣藝術與文化教育。他表示，此次在理事與校友邀請下接任會長，盼能帶領團隊強化組織永續、培育新生代校友，並深化社區文化影響力。

第一副會長李立婷為國際知名畫家，於曼哈頓 設有畫廊；第二副會長蘇詠淳為音樂系出身，現任營養師顧問，具跨領域專長。新團隊以美術與音樂專業為核心，將延續深受好評的童玩節與音樂活動，同時規畫更多康樂、畫展與文化交流，持續推動校友情誼，讓台師大在美東社區的文化光芒更加綻放。

台師大美東校友會長年深耕紐約社區，持續舉辦文化、教育與聯誼活動。其中，今年6月與FASCA海外青年大使協會共同主辦的紐約第一屆「台灣童玩節」最受矚目，由紀慶華與義工團隊策畫，成功吸引大批家庭與民眾參與，廣獲讚譽。