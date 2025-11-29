黃敏儀攜長老會醫院 12/2免費打流感疫苗

紐約市議員黃敏儀接種流感疫苗。呼籲需要的民眾盡快向辦公室預約免費疫苗接種。(黃敏儀辦公室提供)

為提升社區在流感季的防護力，市議員黃敏儀(Sandra Ung)將與紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)合作，將於12月2日(周二)上午11時至下午3時，在皇后區法拉盛 YMCA免費提供成人流感疫苗 ，名額有限，須事先預約。

活動地點位於皇后區法拉盛北方大道138-46號的法拉盛YMCA。黃敏儀表示，流感季對長者及慢性病患者影響尤為明顯，社區預防措施仍不可鬆懈。

根據市府資料，秋冬為流感高峰期，近年新冠病毒與呼吸道疾病同時流行，也增加醫療量能壓力。

此次活動僅限18歲以上民眾，參與者需攜帶有效照片證件以確認年齡。由於疫苗數量有限，主辦方建議事先登記以確保名額。民眾可致電黃敏儀辦公室(718-888-8747)或電郵至[email protected]預約，須提供姓名、地址、電話及希望的接種時間。若當天名額仍有空位，視現場情況接受候補。

主辦單位提醒，如出現發燒超過華氏100度(約攝氏37.8度)或於活動前五天內新冠檢測呈陽性者，應留在家中避免前往接種，並待康復後再另行安排。

法拉盛社區人口密集，長者比例較高，近年多家醫療及非營利機構均陸續推動疫苗教育與公共衛生服務。此次活動除提供免費流感疫苗，也希望提高防疫意識，鼓勵民眾在冬季加強自我健康管理。