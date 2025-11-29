我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

黃敏儀攜長老會醫院 12/2免費打流感疫苗

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市議員黃敏儀接種流感疫苗。呼籲需要的民眾盡快向辦公室預約免費疫苗接種。(黃敏儀辦公室提供)
紐約市議員黃敏儀接種流感疫苗。呼籲需要的民眾盡快向辦公室預約免費疫苗接種。(黃敏儀辦公室提供)

為提升社區在流感季的防護力，市議員黃敏儀(Sandra Ung)將與紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)合作，將於12月2日(周二)上午11時至下午3時，在皇后區法拉盛YMCA免費提供成人流感疫苗，名額有限，須事先預約。

活動地點位於皇后區法拉盛北方大道138-46號的法拉盛YMCA。黃敏儀表示，流感季對長者及慢性病患者影響尤為明顯，社區預防措施仍不可鬆懈。

根據市府資料，秋冬為流感高峰期，近年新冠病毒與呼吸道疾病同時流行，也增加醫療量能壓力。

此次活動僅限18歲以上民眾，參與者需攜帶有效照片證件以確認年齡。由於疫苗數量有限，主辦方建議事先登記以確保名額。民眾可致電黃敏儀辦公室(718-888-8747)或電郵至[email protected]預約，須提供姓名、地址、電話及希望的接種時間。若當天名額仍有空位，視現場情況接受候補。

主辦單位提醒，如出現發燒超過華氏100度(約攝氏37.8度)或於活動前五天內新冠檢測呈陽性者，應留在家中避免前往接種，並待康復後再另行安排。

法拉盛社區人口密集，長者比例較高，近年多家醫療及非營利機構均陸續推動疫苗教育與公共衛生服務。此次活動除提供免費流感疫苗，也希望提高防疫意識，鼓勵民眾在冬季加強自我健康管理。

流感疫苗 法拉盛 皇后區

上一則

做個精明消費者 請認明「太太樂」商標

下一則

長島鎮議員劉巧怡推跨世代交流 以藝術串連老少
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮
全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗