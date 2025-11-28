地鐵L線變感恩節餐車 邀乘客共享

27日感恩節 ，紐約地鐵 L線也搖身一變成為感恩節餐車，市民在列車上布置節慶裝飾，擺上火雞與傳統配菜，邀請乘客共享「感恩節友誼餐」(Friendsgiving)，而這樣的溫馨場景不僅出現在地鐵上，同時也在市內各社區、慈善機構和救濟中心中。

兩節車廂中鋪上白桌布，放滿火雞、土豆泥、蔬菜及飲料，乘客自取餐點，欄杆與扶手則掛上金色流蘇與仿真綠葉，營造節日氛圍。現場還有志工維持衛生。當列車晃動時，志工還會立即協助固定餐桌，用餐結束後還會提供塑料袋幫忙打包剩菜。

L線的感恩節地鐵宴席並非第一年。2019年，單口喜劇演員Jodell「Joe Show」Lewis與朋友Christopher Dupree(藝名Dupree G.O.D.)在前往布碌崙(布魯克林)的L線列車上首次舉辦了感恩節晚餐，邀請乘客共享大餐。Lewis表示，他選擇L線是因施工造成通勤延誤，希望藉此活動讓乘客感受城市溫度。

活動影片與照片在網路迅速走紅，引發廣泛討論，也有人質疑衛生與秩序問題，有網友在X平台發布的視頻下評論：「地鐵裡的老鼠和蟲還不夠多。」2022年，布碌崙餐飲業者Bea’s Kitchen再次策畫類似宴席，車廂內分發芝士通心粉等配菜，乘客在車廂與月台上共享食物。當列車在某站停下，他們會邀請部分乘客下車，再轉乘另一列L車。

除了地鐵上的創意宴席，紐約感恩節的共享精神也延伸至社區角落。在曼哈頓華埠 ，包厘救濟會(Bowery Mission)已經提供感恩節熱食服務已逾一世紀。1909年，包厘救濟會曾因向華埠提供救助服務而飽受批評。隨著當時仇亞情緒上漲，許多人要求包厘救濟會停止服務華人，但救濟會堅持「每個人都是上帝的孩子，」拒絕停止提供援助。

今年是包厘救濟會提供節日餐食的第146個感恩節。包厘街院址將提供多達1500份餐食，而在哈林區與翠貝卡的據點亦同步供應。