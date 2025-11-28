曼達尼過渡教育團隊無特許學校代表 家長不滿

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
針對紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)公布的過渡團隊的教育委員會名單，不少教育倡導者及家長提出批評，表示其未在團隊中任命任何一位特許學校(charter school)代表、也未納入支持擇優教育人士，為白思豪(Bill de Blasio)時代不以成績先行的政策延續。

目前，紐約市共有286所特許學校，服務超過15萬名學生，占全市公立學校學生人數的約15%。這些學校由非營利機構經營，雖獲得公共資金，但在課程設計、教師聘用和學校管理上擁有較高的自主權。支持者認為，特許學校讓更多來自低收入或資源不足社區的孩子有機會接受優質教育。

曼達尼曾反對擴增特許學校，認為此舉將削弱傳統公校資源。在其贏得普選前，逾萬名特許學校家長與學生曾開展「追求卓越遊行」(Rally and March for Excellence)，雖未就市長選舉做出明確站隊，但也被視作對當時大熱人選曼達尼的質疑。

保守派智庫「曼哈頓研究所」研究員多馬尼克(Ray Domanico)表示，曼達尼未能將特許學校倡導者納入過渡團隊「是一個錯誤」。已有充分紀錄顯示，許多特許學校使得少數族裔及較貧困社區的孩子在標化考試中取得了更好的成績，「曼達尼應學習特許學校的成功經驗。」

推崇擇優錄取的教育倡導組織「PLACE NYC」也指曼達尼的團隊如同「白思豪2.0」。PLACE NYC曾在選舉中背書前州長葛謨(Andrew Cuomo)並多次抨擊曼達尼的教育政策。共同主席朱雅婷說，曼達尼的班底讓多元倡導者影響力大增，讓人沮喪，「他們都不會把學術嚴謹與學生成績放在優先位置。」

PLACE NYC誕生於白思豪試圖取消特殊高中入學考試(SHSAT)之際。當時，大量支持資優教育的華人家長激烈反對其政策，「我們華人社區和白思豪有過幾次交鋒，接下來恐怕又有硬仗要打，」民主黨65D區領袖于金山也說。

曼達尼 白思豪 紐約市

