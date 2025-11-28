從瀕臨滅絕到城市常客 野生火雞群穩定增長

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
由於持續的復育和保育，曾經瀕臨滅絕的野生火雞如今成為紐約市的常客，其中自然環境較好的史泰登島是最常見到野生火雞的地方。圖為火雞出現在史島一戶家庭的庭院內。(美聯社)
由於持續的復育和保育，曾經瀕臨滅絕的野生火雞如今成為紐約市的常客，其中自然環境較好的史泰登島是最常見到野生火雞的地方。圖為火雞出現在史島一戶家庭的庭院內。(美聯社)

感恩節吃火雞是美國特有的文化傳統。這種體型龐大的鳥類是北美大陸的原生物種，野生種群在紐約地區曾一度滅絕，不過由於持續的復育和保育努力，如今野生火雞已大量出現在紐約市內。

根據目擊紀錄，北美野火雞(Meleagris gallopavo)如今已出現在紐約市內幾乎各區，其中史泰登島目擊紀錄最多，有些火雞已成為部分社區甚至居民庭院中的常客。

據報導，位於大洋微風(Ocean Breeze)社區的史島大學醫院(Staten Island University Hospital)是野生火雞群的重要聚居地。此外，在布朗士和皇后區的一些大型綠地內也有野生火雞出沒。

另據報導，一隻被稱為「阿斯托里亞」的野生雌火雞2024年出現在曼哈頓中城繁忙的車流之中，當局判斷它的狀況良好、無需被捕捉救助，並將其引誘至相對安全的位置。這隻火雞最初現身於皇后區阿斯托里亞(Astoria)社區，後來遷徙至曼哈頓下城，如今生活在炮台公園(Battery Park)。由於缺乏跟蹤觀測紀錄，因此專業人士至今也無法確認這隻火雞是如何跨越東河並長途遷徙。

歷史上，紐約地區曾遍布野生火雞，但從19世紀起，由於城市建設以及無節制的商業狩獵，紐約大都會區及紐約州全境的野生火雞種群幾乎消失。據記載，一支倖存於賓州境內的野生火雞種群在1940年代遷徙進入紐約州境內，此後，保育機構捕捉了群內部分火雞並系統性地釋放到州內棲息地，建立起新的種群。

市公園局介紹，火雞為雜食動物，食譜廣泛且適應性強，能在城市中與人共存。紐約市觀鳥聯盟(NYC Bird Alliance)表示，火雞兼具控制害蟲數量和為原生植物授粉的功能，是自然生態中重要的環節。

紐約市法律禁止任何人投餵和騷擾野生火雞，亦禁止家庭飼養火雞。如有野生火雞擅闖私人領地，居民可用溫和方式驅離，如造成嚴重困擾，則必須委託持證的專業保育人士抓捕及轉移，切勿自行對野生火雞動手，否則或面臨超過千元的處罰。

紐約市 紐約州 皇后區

