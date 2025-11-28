我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

全城過節街道冷 法拉盛主街反塞爆人潮

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
感恩節法拉盛許多飲料店推出活動，吸引民眾排隊搶優惠。（記者戴慈慧 / 攝影）
感恩節法拉盛許多飲料店推出活動，吸引民眾排隊搶優惠。（記者戴慈慧 / 攝影）

感恩節向來是紐約市最安靜的節日之一，許多社區商家休業、街道冷清。然而在法拉盛，景象卻完全不同：街頭依舊人潮洶湧、餐館外長龍綿延，飲料店的買一送一活動更讓隊伍從上午一直排到傍晚，成了全市少數在感恩節依舊熱鬧的地區。

27日中午，緬街周邊比平日周末更熱鬧。The Duo、Cuppa Coffee、瓷禧等多家飲料店推出限時買一送一活動，各家飲料店排隊人龍不斷。

緬街飲料店各家人潮滿滿，圖為法拉盛地鐵站出口的CoCo。（記者戴慈慧 / 攝影）
緬街飲料店各家人潮滿滿，圖為法拉盛地鐵站出口的CoCo。（記者戴慈慧 / 攝影）

除了飲料店生意火爆，餐館與火鍋店同樣座無虛席。可容納450人的敦城海鮮酒家中午就已客滿。住在新澤西的許小姐特地開車來法拉盛吃海底撈，她表示：「假日出門吃飯，法拉盛選擇多、氣氛也熱鬧。」

店家因應感恩節推出火雞餐點。（記者戴慈慧 / 攝影）
店家因應感恩節推出火雞餐點。（記者戴慈慧 / 攝影）

小紅書上也湧現大量「感恩節要去法拉盛吃什麼？」的貼文，從早茶、川菜到奶茶推薦清單都有，顯示法拉盛已成華人節日外食的固定目的地。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，近年，法拉盛在萬聖節、感恩節等西方節日期間的人潮明顯增加，一方面是因為華人社群對節慶越來越熟悉、也願意參與；另一方面，法拉盛的商業型態正好符合「一次滿足」的需求。

余鈿崧說：「大人可以吃飯，小孩有飲料可以買，吃完還能順便到超市採購，對家庭來說非常方便。」他也觀察到，華人外食習慣近年更普遍，「大節不在家煮、改到外面聚餐，已經變成很多家庭的常態。」

不過，也有民眾選擇避開大量人潮。魏小姐表示，她知道法拉盛節日一定「擠到不行」，因此反而和朋友前往布碌崙(布魯克林)8大道吃港點，「那邊店也多，但人潮沒法拉盛誇張，吃起來比較輕鬆。」

緬街飲料店各家人潮滿滿，圖為法拉盛地鐵站出口的CoCo。（記者戴慈慧 / 攝影）
緬街飲料店各家人潮滿滿，圖為法拉盛地鐵站出口的CoCo。（記者戴慈慧 / 攝影）
店家因應感恩節推出火雞餐點。（記者戴慈慧 / 攝影）
店家因應感恩節推出火雞餐點。（記者戴慈慧 / 攝影）

法拉盛 感恩節 華人

上一則

6成紐約人節日有經濟壓力 2成依靠分期付款負擔消費帳單

下一則

梅西感恩節遊行 爭睹氣球、花車各出奇招
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多
世界日報攜手紐約州健保局12/13舉辦「2026健保論壇」

世界日報攜手紐約州健保局12/13舉辦「2026健保論壇」
法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」
金兌錫派發火雞 法拉盛大排長龍

金兌錫派發火雞 法拉盛大排長龍

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險