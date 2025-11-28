全城過節街道冷 法拉盛主街反塞爆人潮

感恩節法拉盛許多飲料店推出活動，吸引民眾排隊搶優惠。（記者戴慈慧 / 攝影）

感恩節 向來是紐約市最安靜的節日之一，許多社區商家休業、街道冷清。然而在法拉盛 ，景象卻完全不同：街頭依舊人潮洶湧、餐館外長龍綿延，飲料店的買一送一活動更讓隊伍從上午一直排到傍晚，成了全市少數在感恩節依舊熱鬧的地區。

27日中午，緬街周邊比平日周末更熱鬧。The Duo、Cuppa Coffee、瓷禧等多家飲料店推出限時買一送一活動，各家飲料店排隊人龍不斷。 緬街飲料店各家人潮滿滿，圖為法拉盛地鐵站出口的CoCo。（記者戴慈慧 / 攝影）

除了飲料店生意火爆，餐館與火鍋店同樣座無虛席。可容納450人的敦城海鮮酒家中午就已客滿。住在新澤西的許小姐特地開車來法拉盛吃海底撈，她表示：「假日出門吃飯，法拉盛選擇多、氣氛也熱鬧。」 店家因應感恩節推出火雞餐點。（記者戴慈慧 / 攝影）

小紅書上也湧現大量「感恩節要去法拉盛吃什麼？」的貼文，從早茶、川菜到奶茶推薦清單都有，顯示法拉盛已成華人 節日外食的固定目的地。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，近年，法拉盛在萬聖節、感恩節等西方節日期間的人潮明顯增加，一方面是因為華人社群對節慶越來越熟悉、也願意參與；另一方面，法拉盛的商業型態正好符合「一次滿足」的需求。

余鈿崧說：「大人可以吃飯，小孩有飲料可以買，吃完還能順便到超市採購，對家庭來說非常方便。」他也觀察到，華人外食習慣近年更普遍，「大節不在家煮、改到外面聚餐，已經變成很多家庭的常態。」